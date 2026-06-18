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Attualità | 18 giugno 2026, 13:27

RAEE: a Racconigi un nuovo contenitore e un evento informativo dedicato

Prossimamente verrà inoltre installato in corso Principi di Piemonte, all’imbocco del viale, un contenitore per la raccolta di questi oggetti

RAEE: a Racconigi un nuovo contenitore e un evento informativo dedicato

Il Comune di Racconigi e il Consorzio SEA propongono una mattinata di sensibilizzazione sui RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) e su come conferirli in maniera corretta. Appuntamento il 2 luglio, dalle ore 8 alle ore 12:30, nel corso del mercato settimanale.

Prossimamente verrà inoltre installato in corso Principi di Piemonte, all’imbocco del viale, un contenitore per la raccolta di questi oggetti.

Rifiuti di questo tipo, se dispersi in natura, possono essere estremamente pericolosi per l’ambiente. Se conferiti correttamente invece possono diventare una risorsa preziosa, in quanto contengono rame, oro, argento, litio e cobalto -commenta il consigliere con delega all’ambiente Enrico Mariano- Ringraziamo il consorzio SEA per questa iniziativa, un’occasione concreta per sensibilizzare tutti i cittadini”.

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