Nuovo Comandante per la stazione dei Carabinieri di Roburent

Incontro ufficiale nella giornata di oggi, lunedì 22 giugno, tra il nuovo Comandante della Stazione Carabinieri di Roburent, Maresciallo Daniele Miele ed il Sindaco Emiliano Negro.

Il Maresciallo Miele, classe 1998, ha concluso il suo percorso formativo nel 2024 conseguendo la Laurea Triennale in Scienze Giuridiche della Sicurezza e subentra al Maresciallo Maurizio Gabriele, trasferito al Comando di Vicoforte.

Come primo incarico, dal mese di luglio 2024 al mese di maggio 2026, ha prestato servizio presso la Stazione Carabinieri di Chiusa di Pesio ricoprendo il ruolo di Vice Comandante.

Il nuovo comandante ha ribadito l'impegno dell'Arma di di lavorare sulla prevenzione, in stretto rapporto con le autorità comunali, evidenziando che i Carabinieri sono sempre presenti sul territorio e che i cittadini possono recarsi in stazione per segnalare criticità e per far presente i loro problemi: "Saremo sempre pronti ad accoglierli e ad ascoltarli.”

“Ho voluto portare i saluti di tutta l’Amministrazione Comunale, al nuovo giovane Comandante Miele che porta con sé entusiasmo e grande volontà di iniziare il suo lavoro - dice il sindaco, Emiliano Negro -, ho voluto insomma trasmettere un sentimento di benvenuto, nella piena consapevolezza che in poco tempo conoscerà territorio e dinamiche, rendendomi disponibile per ogni tipo di esigenza. Un nuovo Comandante è frutto del lavoro, sopra ogni altro, del Comando Compagnia di Mondovì e, segnatamente, del Capitano Francesca Borelli che, tempo fa si era impegnata a tal fine, mantenendo la parola data in tempi strettissimi. Oltre all’impegno ordinario, l’attività della Stazione dovrà affrontare le fluttuazioni dettate dal calendario festivo, con picchi da 13/14 mila persone a fronte di una popolazione stanziale di circa 500 anime che, se da un lato risulta vitale e graditissimo, dall’altro comporta un carico aggiuntivo di non poco conto. Concludo con un dovuto ringraziamento al Comando Compagnia di Mondovì e un grande in bocca al lupo al Maresciallo Miele”.