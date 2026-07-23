“Cuneo sempre più trascurata”: Civallero attacca la Giunta "a trazione PD" su manutenzione, decoro e viabilità

“A distanza di un anno dalla mia precedente interpellanza sullo stato di manutenzione della città, la situazione non solo non è migliorata, ma appare ulteriormente peggiorata. La Cuneo che per anni è stata apprezzata per la cura del verde pubblico, dei viali alberati e degli spazi comuni sta progressivamente perdendo la propria identità”. Con queste parole Franco Civallero, consigliere comunale e capogruppo di Forza Italia, torna a puntare il dito contro l’Amministrazione comunale, annunciando una nuova interpellanza per chiedere interventi immediati.

Nel comunicato Civallero ricorda come, nel maggio scorso, dalle risposte della Sindaca e degli Assessori fosse emersa l’immagine di una città “praticamente perfetta”, mentre oggi, a suo giudizio, “basta percorrere le vie di Cuneo per rendersi conto che quella narrazione non corrisponde alla realtà”. Per il capogruppo azzurro il problema non è legato al singolo assessore, ma è il risultato delle scelte complessive della Giunta “a trazione PD”, colpevole – dice – di aver ridotto risorse economiche e personale destinati alla manutenzione del verde e del patrimonio pubblico.

Nel dettaglio, Civallero elenca una serie di criticità: sfalci dell’erba effettuati con grave ritardo, aree verdi trasformate in “savane urbane” e l’aiuola del ponte sul Gesso, dove erano stati piantati i tulipani donati dalla Contessa di Pralormo, oggi “completamente abbandonata”, con i bulbi non ripiantati e lo spazio in evidente degrado. Il consigliere cita anche il Viale degli Angeli e altri viali cittadini, che presenterebbero alberi secchi lasciati per mesi senza sostituzione e alberature bisognose di potature mai eseguite.

Nel mirino finisce anche la pulizia delle strade e delle aree pubbliche: “Da quando è cambiata la gestione del servizio di nettezza urbana, il decoro cittadino è diminuito e numerosi quartieri risultano sporchi e trascurati”, afferma Civallero, denunciando cestini portarifiuti spesso colmi e spazi pubblici privi di adeguata manutenzione. Particolarmente dura è la critica su piazza Europa, definita “il simbolo dell’immobilismo dell’Amministrazione”: fontana ancora incompleta, aree verdi lasciate all’incuria e cedri privi degli interventi ordinari che, sottolinea, sarebbero stati possibili nei mesi invernali. “È l’immagine di una città bloccata”, sintetizza.

Non meno pesante il giudizio sulla viabilità: le buche sarebbero ormai diffuse su gran parte della rete stradale, mentre i rattoppi dopo gli interventi sui sottoservizi, eseguiti “senza considerare l’assestamento del terreno”, provocherebbero nuovi avvallamenti e ulteriori disagi per automobilisti, motociclisti e ciclisti. “La sensazione diffusa è quella di una città che sta lentamente perdendo quella qualità urbana che per decenni ha rappresentato un motivo di orgoglio per Cuneo”, afferma ancora Civallero, secondo cui “incuria e mancanza di programmazione” sarebbero diventate il tratto distintivo dell’attuale Giunta.

Da qui la richiesta alla Sindaca di un “piano straordinario” per il recupero del verde pubblico, la sistemazione delle balconate dei viali, la sostituzione delle alberature compromesse, il ripristino del decoro urbano e un programma serio di manutenzione della rete stradale. “I cuneesi meritano una città curata, sicura e decorosa, è tempo di abbandonare la propaganda e passare finalmente ai fatti. Cuneo deve tornare a essere la città bella e ordinata che tutti ricordano e che oggi, purtroppo, appare sempre più lontana”, conclude il capogruppo di Forza Italia.