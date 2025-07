L’appello di Valentino Piacenza (Avis Cuneo): “Donare è semplice. Le emergenze non vanno in vacanza”

Agosto porta con sé ferie, spostamenti, serrande abbassate. Ma non tutto può rallentare. Le malattie non si fermano, le emergenze non si prendono una pausa, e gli ospedali continuano ad aver bisogno quotidiano di sangue per affrontare interventi chirurgici, terapie oncologiche, patologie croniche, traumi improvvisi.

È in questo quadro che arriva il messaggio chiaro e accorato di Valentino Piacenza, presidente dell’Avis Provinciale di Cuneo, che lancia un appello alla comunità: “Durante il periodo estivo, in particolare nel mese di agosto, le donazioni calano drasticamente. Le vacanze, il caldo e la chiusura di molte attività incidono pesantemente sulla raccolta. Ma purtroppo le necessità rimangono immutate”.

Nelle parole di Piacenza, si avverte la consapevolezza di un impegno che non può essere delegato o rinviato. “L’appello che rivolgo a tutti, giovani e meno giovani, è semplice: avvicinatevi al dono del sangue. È un atto di grande valore, che non costa nulla e può salvare una vita”.

La provincia di Cuneo non è esente da questa tendenza: anche nel territorio, in particolare nelle settimane centrali dell’estate, si registra un calo sensibile nelle prenotazioni e nelle presenze. “Solo con la partecipazione di tutti possiamo continuare a essere una risorsa per il nostro territorio”, ribadisce Piacenza, sottolineando la necessità di mantenere costante il flusso di donazioni.

Per sostenere questa necessità estiva, Avis Cuneo conta sulla rete consolidata dei volontari locali, impegnati già ora nella promozione capillare del dono nelle comunità e negli eventi. È grazie a loro che si riescono a mantenere operativi i centri di raccolta anche nei momenti più difficili.

Guardando al futuro, inoltre, Piacenza anticipa: “È già allo studio una nuova campagna estiva di sensibilizzazione, destinata al 2026 e ideata per rafforzare la consapevolezza sul valore del dono anche nei mesi caldi. Vogliamo costruire una cultura che non si interrompe a ferragosto”.