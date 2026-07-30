Oggi è la Giornata Internazionale dell'amicizia, ce lo ricorda il Lions Club Bra Host

Amicizia è ciò che «Non si vede che con il cuore», disse la volpe al Piccolo Principe. È quel sentimento puro, sincero e profondo che tocca e attraversa tutte le stagioni della nostra vita e ci lega con il prossimo. Siamo davanti ad un estratto preso da "Il piccolo principe", libro scritto da Antoine de Saint-Exupéry, che negli anni è riuscito a fare il giro del mondo conquistando milioni di lettori.

E proprio perché è una delle realtà più importanti della nostra vita, il 30 luglio di ogni anno celebriamo la Giornata Internazionale dell'amicizia. È stata proclamata dall'Assemblea delle Nazioni Unite nel 2011 e «Riconosce l'importanza dell'amicizia come sentimento nobile e prezioso nella vita degli esseri umani in tutto il mondo».

Questa frase racchiude uno dei tanti valori del Lions International, perché "l'amicizia serve", come recita il motto scelto da Silvia Gullino, presidente del Lions Club Bra Host. E lo è perché nei vari club i soci, da sempre, dedicano parte del loro tempo per conoscersi e per rafforzare un legame che diventa fiducia, stima, armonia, coinvolgimento, partecipazione e rispetto reciproco.

Un'amicizia, quindi, che è anche il vero collante dell'attività di servizio a favore degli altri e che, a volte, sfocia in un "patto" di amicizia tra più club, con la volontà di affrontare insieme problemi e tematiche comuni.

Che dire di più, se non che il Lions International promuove anche la comprensione internazionale e gli scambi culturali e che l'amicizia e la solidarietà nel lionismo accrescono lo spirito di squadra che è alla base dell'associazione.

Come nel libro stesso viene scritto: «Ho fatto di te mio amico e ora sei per me unico al mondo».