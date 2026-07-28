Sul campetto interno al "Ferrero" vanno in scena le prime amichevoli: gli Ortopedici battono ai rigori gli All Stars Ospedale

Una serata all’insegna dello sport, del divertimento e dello spirito di squadra ha aperto il nuovo Campetto realizzato dalla Fondazione Ospedale Alba-Bra all’interno dell’Ospedale a Verduno.

A scendere in campo, per la prima partita amichevole, sono stati gli Ortopedici, che hanno sfidato la formazione All Stars Ospedale, composta da colleghi di Farmacia, Chirurgia, Cucina, Rspp e Logistica.

Come ogni estate, anche la bella stagione porta con sé il piacere delle partite amichevoli e dei momenti da condividere: e l’ospedale non poteva essere da meno. Dopo gli Open Day dedicati alle visite medico-sportive, organizzati nelle giornate del 17, 20 e 22 luglio, che hanno permesso a oltre 120 dipendenti di usufruire gratuitamente delle visite e del certificato medico non agonistico, è arrivato il momento di scendere in campo.

La prima sfida al nuovo Campetto è stata combattuta e ricca di emozioni, con le due squadre che hanno chiuso i tempi regolamentari sul 5-5. A decidere il match è stata quindi una lotteria dei rigori, che ha visto prevalere gli Ortopedici, protagonisti di una vittoria che inaugura nel migliore dei modi il nuovo spazio dedicato allo sport e alla socialità.

«Lo sport è uno straordinario strumento di benessere organizzativo: permette di stare insieme in un contesto diverso da quello lavorativo, di conoscersi meglio, di rafforzare le relazioni e di fare gruppo. In un ospedale, dove ogni giorno il lavoro di squadra è fondamentale, creare occasioni di incontro e condivisione significa investire concretamente nelle persone e nella qualità della vita organizzativa», sottolinea Bruno Ceretto, presidente della Fondazione e benefattore dell'impianto.

E la partita inaugurale è solo l'inizio. A partire da settembre prenderanno infatti il via nuovi corsi (pilates, yoga, tai chi, ginnastica dolce...) e altre amichevoli, promosse in collaborazione con UISP Bra Cuneo, il CRAL ASL CN2 e l'ASL CN2, con l'obiettivo di offrire a dipendenti e collaboratori ulteriori occasioni per praticare attività fisica, stare insieme e costruire nuove relazioni. Iscrizione aperta ai dipendenti, volontari e collaboratori interni all'ASLCN2. Informazionisul sito della Fondazione Ospedale Alba-Bra e del Cral ASL CN2.