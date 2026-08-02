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Salvini, nei giorni scorsi in visita a Roggero presso il carcere di Bollate
Per Roggero Salvini si appella ai giudici: "Aspettiamo la decisione di Mattarella sulla grazia, ma intanto gli si diano i domiciliari"
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Cronaca | 02 agosto 2026, 12:28

Per Roggero Salvini si appella ai giudici: "Aspettiamo la decisione di Mattarella sulla grazia, ma intanto gli si diano i domiciliari"

Il segretario della Lega e vicepremier: "Giustizia tenga in considerazione che c'è modo e modo di scontare una condanna"

Salvini, nei giorni scorsi in visita a Roggero presso il carcere di Bollate

Salvini, nei giorni scorsi in visita a Roggero presso il carcere di Bollate

"Sappiamo che la moglie" di Mario Roggero "ha presentato domanda di grazia e compete solo al Presidente della Repubblica valutarne i modi e i tempi. E quindi noi rispettosamente attendiamo, non mi permetto di dire sollecitiamo, però crediamo nel fatto che Mario non sia un delinquente. E in attesa di capire che cosa accadrà su quel fronte io conto che la giustizia tenga in considerazione anche il fatto che c'è modo e modo di scontare una condanna: la condanna la puoi scontare in carcere, ho visto che hai 72 anni, hai la fedina penale pulita, hai quattro figli e 8 nipotini che t'aspettano a casa, la condanna in attesa della grazia la puoi scontare anche a casa, ai domiciliari, in mezzo alla tua comunità, alla tua gente, alla tua famiglia, ai tuoi nipoti".

Lo ha affermato il vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini, intervenendo alla Festa del partito a Cervia. (Sam/Adnkronos)

 

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