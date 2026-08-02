Per Roggero Salvini si appella ai giudici: "Aspettiamo la decisione di Mattarella sulla grazia, ma intanto gli si diano i domiciliari"

"Sappiamo che la moglie" di Mario Roggero "ha presentato domanda di grazia e compete solo al Presidente della Repubblica valutarne i modi e i tempi. E quindi noi rispettosamente attendiamo, non mi permetto di dire sollecitiamo, però crediamo nel fatto che Mario non sia un delinquente. E in attesa di capire che cosa accadrà su quel fronte io conto che la giustizia tenga in considerazione anche il fatto che c'è modo e modo di scontare una condanna: la condanna la puoi scontare in carcere, ho visto che hai 72 anni, hai la fedina penale pulita, hai quattro figli e 8 nipotini che t'aspettano a casa, la condanna in attesa della grazia la puoi scontare anche a casa, ai domiciliari, in mezzo alla tua comunità, alla tua gente, alla tua famiglia, ai tuoi nipoti".

Lo ha affermato il vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini, intervenendo alla Festa del partito a Cervia. (Sam/Adnkronos)



