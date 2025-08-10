Avvistata dopo 5 anni Betta, stambecco monitorato dal Parco Alpi Marittime

Sui pendii più ripidi e sui versanti più scoscesi delle Marittime, è là che si possono distinguere e ammirare gli stambecchi (𝐶𝑎𝑝𝑟𝑎 𝑖𝑏𝑒𝑥); ed è proprio là, vicino alla cima più alta delle Marittime, l'Argentera, che è stata avvistata, dopo ben cinque anni di "latitanza", Betta.

L'esemplare, una femmina di stambecco nata nel 2013, nel 2018 era stato catturato, nei pressi del rifugio Remondino, nell'ambito del progetto ALCOTRA "LEMED-IBEX" (2017-2020).

Con la cattura, a Betta erano stati applicati 𝐜𝐨𝐥𝐥𝐚𝐫𝐢 𝐯𝐢𝐬𝐮𝐚𝐥𝐢 𝐞 𝐦𝐚𝐫𝐜𝐡𝐞 𝐚𝐮𝐫𝐢𝐜𝐨𝐥𝐚𝐫𝐢, strumenti fondamentali per il riconoscimento degli individui.

Avvistata sporadicamente dopo quell'occasione, di lei non si avevano più notizie dal 2020.

Difficile se non impossibile spiegare cosa possa esserle successo per restare fuori portata per cinque lunghi anni, ma il suo avvistamento è stato importante: non era sola. Con lei c'era un 𝐜𝐚𝐩𝐫𝐞𝐭𝐭𝐨, presumibilmente nato a inizio estate, simbolo di una riproduzione avvenuta con successo, un elemento ovviamente positivo per la conservazione della specie.

Una storia a lieto fine e una segnalazione fondamentale per chi si occupa di monitorare e proteggere la fauna alpina. Come quella di Betta, tante sono le storie, ancora segrete e in attesa di essere svelate, delle decine di animali marcati (non solo stambecchi!) che vivono nelle Aree Protette Alpi Marittime.

Animali che, in ambiente alpino, sono difficili da seguire per la morfologia accidentata e per l'ambiente non sempre semplice; inoltre, gli spostamenti di questi animali, che non sono dotati di collare GPS, sono seguiti solo attraverso le 𝐨𝐬𝐬𝐞𝐫𝐯𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐝𝐢𝐫𝐞𝐭𝐭𝐞, per cui è fondamentale ricevere le segnalazioni da chiunque frequenti la montagna.

L'APPELLO DELL'ENTE GESTIONE AREE PROTETTE ALPI MARITTIME

𝐋'𝐚𝐩𝐩𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐜𝐡𝐞 𝐪𝐮𝐢𝐧𝐝𝐢 𝐫𝐢𝐯𝐨𝐥𝐠𝐢𝐚𝐦𝐨 𝐚𝐠𝐥𝐢 𝐞𝐬𝐜𝐮𝐫𝐬𝐢𝐨𝐧𝐢𝐬𝐭𝐢 𝐞̀ 𝐝𝐢 𝐟𝐨𝐭𝐨𝐠𝐫𝐚𝐟𝐚𝐫𝐞 𝐞 𝐬𝐞𝐠𝐧𝐚𝐥𝐚𝐫𝐜𝐢 𝐠𝐥𝐢 𝐚𝐧𝐢𝐦𝐚𝐥𝐢 𝐦𝐚𝐫𝐜𝐚𝐭𝐢, contribuendo così alla gestione e alla tutela di questi grandi ungulati alpini. E chissà mai, condividendo così belle storie degli straordinari abitanti selvatici del nostro Parco.

COSA SI DEVE FARE SE SI AVVISTA UN ESEMPLARE DOTATO DI ORECCHINI O "COLLANA" COLORATA