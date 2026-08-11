Sabato 15 agosto  Pranzo di Ferragosto al Ristorante del Bramafam a Revello

Arriva Ferragosto e il Ristorante del Bramafam di Revello (CN) propone un pranzo speciale tutto da gustare, in un ambiente fresco e confortevole. La grande novità di quest'anno sono infatti i locali climatizzati, ideali per affrontare le calde giornate di agosto senza rinunciare al piacere della tavola.
Sabato 15 agosto, il ristorante in Via Saluzzo 83 a Revello apre le porte a un menù studiato per celebrare la festa con sapori autentici e piatti curati:
- Carpaccio di tonno con olive taggiasche e pepe rosa
- Insalatina di galletto con sedano e noci
- Sformatino di funghi porcini con fonduta d'alpeggio
- Ravioli di caprese e crema di melanzane
- Guanciale di vitello con riduzione all'Erbaluce di Caluso
- Gelato alla crema con pesche caramellate
- Caffè e digestivo
A completare l'offerta, i vini della cantina: Barbera D.O.C. e Langhe Bianco.
Il tutto a 45 euro a persona, bevande comprese.
Un'occasione perfetta per trascorrere il pranzo di Ferragosto in compagnia, godendo di una cucina di qualità in un ambiente fresco e accogliente.
Per informazioni e prenotazioni: Ristorante del Bramafam - Via Saluzzo 83 - Revello (CN)
Tel. 0175.257337.