Sabato 15 agosto  Pranzo di Ferragosto al Ristorante del Bramafam a Revello

Arriva Ferragosto e il Ristorante del Bramafam di Revello (CN) propone un pranzo speciale tutto da gustare, in un ambiente fresco e confortevole. La grande novità di quest'anno sono infatti i locali climatizzati, ideali per affrontare le calde giornate di agosto senza rinunciare al piacere della tavola.

Sabato 15 agosto, il ristorante in Via Saluzzo 83 a Revello apre le porte a un menù studiato per celebrare la festa con sapori autentici e piatti curati:

Carpaccio di tonno con olive taggiasche e pepe rosa

Insalatina di galletto con sedano e noci

Sformatino di funghi porcini con fonduta d'alpeggio

Ravioli di caprese e crema di melanzane

Guanciale di vitello con riduzione all'Erbaluce di Caluso

Gelato alla crema con pesche caramellate

Caffè e digestivo

A completare l'offerta, i vini della cantina: Barbera D.O.C. e Langhe Bianco.

Il tutto a 45 euro a persona, bevande comprese.

Un'occasione perfetta per trascorrere il pranzo di Ferragosto in compagnia, godendo di una cucina di qualità in un ambiente fresco e accogliente.

Per informazioni e prenotazioni: Ristorante del Bramafam - Via Saluzzo 83 - Revello (CN)

Tel. 0175.257337.