Il 12 agosto è la Giornata internazionale della gioventù, ce lo ricorda il Leo Club Bra

Il panorama del 12 agosto si apre alla luce della Giornata internazionale della gioventù. Un appuntamento dal profondo significato, che mira a porre sotto i riflettori il ruolo cruciale dei giovani all'interno della società contemporanea.

Nata nel 1999 per decisione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, questa giornata assume un ruolo fondamentale nell'educazione dell'opinione pubblica. Uno dei suoi obiettivi chiave è l'accentuazione delle difficoltà affrontate dai giovani in ogni angolo del pianeta, al fine di suscitare un'empatia globale e promuovere il coinvolgimento attivo dei giovani nelle decisioni che li riguardano direttamente.

Ma la storia della Giornata internazionale della gioventù parte da più lontano. Essa ha origine nel lontano 1995, quando giovani provenienti da ogni parte del mondo si sono riuniti a Lisbona, in Portogallo, per il primo Forum mondiale dei giovani. Durante questo evento storico, i giovani hanno avuto l'opportunità di esprimere le proprie preoccupazioni, aspirazioni e le sfide che affrontavano nelle loro comunità.

Il Leo Club Bra, formato da tanti giovani impegnati nel volontariato sociale, è l'esempio di come questa Giornata sia un'occasione imperdibile per riflettere sul potenziale innegabile che le nuove generazioni portano con sé. Sono i ragazzi e le ragazze, infatti, i veri agenti del cambiamento, capaci di generare un impatto positivo nei diversi settori della società.

La Giornata internazionale della gioventù diviene così un'opportunità straordinaria per manifestare il riconoscimento e l'apprezzamento verso queste giovani menti creative ed energiche.

Ogni 12 agosto, un messaggio di inclusione, impegno e speranza si diffonde in tutto il mondo, rafforzando il legame tra le generazioni e ponendo le basi per un futuro migliore.