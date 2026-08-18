Laurea in infermieristica ad Alba, 51 posti per il nuovo anno accademico: domande entro il 31 agosto

L’Università degli Studi del Piemonte Orientale “UPO” ha indetto il 10 agosto, per l’anno accademico 2026/2027, il concorso per l’ammissione al 1° anno dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie della Scuola di Medicina dell’Ateneo.

Tra i percorsi accademici previsti dal bando, si conferma a pieno titolo il Corso di Laurea in Infermieristica, abilitante alla professione di Infermiere, per il quale si rinnova la proficua collaborazione tra l’Università e l’ASL CN2 con 51 posti destinati alle matricole nella nuova sede nel centro storico di Alba, presso il Cortile della Maddalena, in centro città e a breve distanza dalla stazione ferroviaria e dei bus.

La durata del corso di studi in infermieristica è di 3 anni. Il percorso didattico comprende attività formative volte alla maturazione di specifiche capacità professionali. Le sedi dei tirocini saranno l’ospedale Michele e Pietro Ferrero di Verduno e le altre strutture territoriali aziendali e private.

Il Corso di Laurea è a numero programmato. I requisiti di accesso sono il possesso di un diploma di scuola media superiore o titolo equipollente e il superamento di una prova di ammissione che si terrà a Novara presso il Complesso Perrone, in via Perrone 18, il giorno 16 settembre 2026.

Le candidature andranno presentate tassativamente entro le ore 15 del 31 agosto 2026 .

Il bando di concorso e tutte le informazioni per l’iscrizione alla prova di ammissione sono reperibili sul sito della Scuola di Medicina dell’Università del Piemonte Orientale al link: Accesso ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie | Scuola di Medicina

Clicca qui per approfondire anche sul sito web dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale: https://mediacentre.uniupo.it/it/news/online-bando-professioni-sanitarie-lanno-accademico-20262027

Per informazioni e supporto

Per chi desidera iscriversi al Corso di Laurea in Infermieristica, la Segreteria Didattica della sede di Alba è a disposizione per fornire informazioni e supporto durante il percorso di pre-immatricolazione e iscrizione alla prova di ammissione.

Contatti: segreteria.didattica.alba@uniupo.it Telefono: 0173-316335

Dove siamo: Cortile della Maddalena – Via Vittorio Emanuele II, 19 – Alba (CN)

Quando: dal LUN al VEN – dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 15,30