Tragedia sul Monviso: ritrovato senza vita il giovane escursionista di Cuorgné

Si è conclusa nel modo più drammatico la vicenda del giovane escursionista di Borgiallo, nei dintorni di Cuorgné, classe 1993, disperso da ieri sul Monviso. La conferma è arrivata in mattinata dalla Gendarmerie francese: il corpo dell’alpinista è stato individuato nella zona indicata già nelle prime ore dal Soccorso Alpino italiano.

In questo momento sono in corso le operazioni di recupero, con il probabile trasferimento della salma a Briançon.

Il ragazzo, esperto e ben equipaggiato, si era tenuto in contatto con il padre fino al pomeriggio di ieri: l’ultimo segnale era stato inviato alle 16. Non vedendolo rientrare a casa, il genitore aveva lanciato l’allarme poco dopo la mezzanotte. Da quel momento si era attivata la macchina dei soccorsi.

Un primo aggancio GPS, intorno alle 3.30, aveva segnalato una possibile traccia nei pressi del Couloir del Porco, uno dei canaloni che conducono alla cresta del Monviso, sul versante francese. Per questo motivo era stata coinvolta subito la Gendarmerie di Briançon, insieme al Soccorso Alpino, alle squadre SAF dei Vigili del Fuoco, alla Guardia di Finanza e ad alcuni volontari.

In mattinata l’elicottero Drago aveva tentato di sorvolare la zona, ma la nebbia aveva complicato le ricerche. Poi, nelle ore successive, la tragica individuazione del corpo.