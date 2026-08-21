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Attualità | 21 agosto 2026, 08:42

Temporali, allerta gialla in due aree del Cuneese

Durante la mattinata possibili rovesci e fenomeni localmente intensi sulla pianura, nelle aree collinari e nelle valli del Belbo e del Bormida. Nessuna particolare criticità per il rischio idrogeologico e idraulico

Temporali, allerta gialla in due aree del Cuneese

Il maltempo annunciato è arrivato. Sono in corso temporali nel Cuneese, con possibili rovesci localmente intensi sulla pianura della provincia, nelle aree collinari al confine con il Torinese e nelle valli del Belbo e del Bormida. Per la mattinata di oggi, venerdì 21 agosto, il bollettino regionale indica, infatti, un livello di attenzione giallo per i fenomeni temporaleschi.

Le precipitazioni possono essere accompagnate da raffiche di vento e da una temporanea riduzione della visibilità, con possibili disagi soprattutto lungo la viabilità collinare e valliva. La situazione è da monitorare, in particolare durante gli spostamenti e per chi si trova all’aperto.

Il quadro complessivo non evidenzia al momento particolari criticità: il livello relativo al rischio idrogeologico e quello per il rischio idraulico restano verdi. 

redazione

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