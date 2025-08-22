 / Attualità

Attualità | 22 agosto 2025, 14:26

Alba: lavori lungo la tangenziale e modifiche alla viabilità tra il 25 e il 30 agosto

Anas ha emanato un’ordinanza di restringimento parziale e di chiusura solo in orario notturno

Anas sta proseguendo i lavori di manutenzione lungo la tangenziale di Alba e per poter intervenire nel tratto all’altezza dello svincolo Alba Est/Mogliasso in direzione Cuneo ha emanato un’ordinanza di restringimento parziale e di chiusura solo in orario notturno.

 Da lunedì 25 fino a venerdì 29 agosto nella fascia oraria dalle 07:00 alle 18:00 è previsto il restringimento della carreggiata destra in direzione Cuneo con chiusura della corsia di marcia.

 Da lunedì 25 fino a venerdì 29 agosto nella fascia oraria dalle 19:00 alle 07:00 è previsto il restringimento della carreggiata sinistra in direzione Cuneo con chiusura della corsia di sorpasso.

 Da giovedì 28 a venerdì 29 agosto, in orario notturno dalle 20:00 alle 07:00, saranno chiuse al traffico entrambe le corsie di marcia, con – già a partire da mercoledì 27 e fino a sabato 30 agosto in orario notturno - direzione obbligatoria a destra sullo svincolo in uscita in direzione Alba Est/Mogliasso e chiusura al traffico dello svincolo in entrata in tangenziale da Alba Est/Mogliasso in direzione Cuneo.

