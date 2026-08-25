Rio Colletto, a Valdieri conclusi i lavori di messa in sicurezza

Si sono conclusi con successo i lavori di pulizia, manutenzione straordinaria e messa in sicurezza idrogeologica lungo l’alveo del Rio Colletto, nel territorio comunale di Valdieri. L’intervento, atteso e di fondamentale importanza per la tutela del suolo, restituisce tranquillità alla cittadinanza prevenendo potenziali criticità legate al dissesto idrogeologico.

L’operazione è stata resa possibile grazie all’impegno sinergico degli Operai Forestali Regionali. Un ringraziamento particolare da parte dell’Amministrazione Comunale va all’Assessore Regionale Marco Gabusi, la cui attenzione costante verso i territori montani e le aree alpine ha permesso di sbloccare e realizzare un intervento strategico per la Valle Gesso.

Oltre al fondamentale valore tecnico e preventivo, la pulizia del Rio Colletto tocca da vicino il cuore e la memoria della comunità di Valdieri. Come riportato nelle cronache storiche del Sac. Dott. Maurizio Ristorto, la notte del 15 settembre 1810 il rivo fu protagonista di una tragica ed imponente alluvione: dopo giorni di pioggia torrenziale, la furia dell’acqua travolse abitazioni, portò alla perdita di una vita umana e danneggiò gravemente i caseggiati di nove famiglie valdieresi, lasciando un segno profondo nella storia locale.

"Vedere oggi il Rio Colletto finalmente curato, pulito e messo in sicurezza grazie alla professionalità e al grande lavoro di squadra di tutte le forze in campo – fa sapere il sindaco Guido Giordana – non significa solo prevenire nuove emergenze, ma anche onorare la storia della nostra comunità rendendo il territorio più sicuro e resiliente".

La cooperazione tra Enti locali e Regione Piemonte si conferma ancora una volta la strada maestra per la salvaguardia del patrimonio naturale e per la protezione dei cittadini dei comuni montani.