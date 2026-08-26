Tarantasca protagonista su Telecupole con “Ballando Le Cupole in tour”

La serata di musica, spettacolo e ballo registrata sabato 22 agosto al Salone Polivalente di Tarantasca è andata in onda martedì 25 agosto su Telecupole, all’interno della trasmissione “Ballando Le Cupole in tour”.

Un appuntamento molto partecipato, condotto da Sonia De Castelli, Piero Montanaro e Pino Milern, che ha portato sul palco musica dal vivo, spettacolo e naturalmente tanto ballo. Durante la serata si sono alternati l’Orchestra Maurizio e la Band, Le Voci di Montagna e la scuola di ballo Imperial Dance di Cuneo. Presente alla serata l'assessore regionale Marco Gallo.

Per l’Imperial Dance è stata una serata particolarmente piacevole anche grazie alle tre discese in pista degli atleti della scuola, che hanno avuto la possibilità di esibirsi davanti al pubblico presente e alle telecamere di Telecupole. Tre momenti diversi che hanno permesso di portare in pista il lavoro svolto durante l’anno, la preparazione, la passione e il piacere di ballare insieme.

Per gli insegnanti Eros Ghio e Giuseppe Bertaina è stata anche una bella occasione per condividere alcune ore con gli allievi, il pubblico e tutte le persone coinvolte nell’organizzazione.

"Vogliamo ringraziare davvero tutti per l’invito e per l’accoglienza che ci è stata riservata – spiegano Eros Ghio e Giuseppe Bertaina – Un grazie particolare va all’Amministrazione comunale di Tarantasca, alla Pro Loco di Tarantasca e a tutto lo staff di Ballando Le Cupole in tour. Ci hanno permesso di trascorrere insieme alcune ore di allegria, buona musica e ballo in un clima davvero piacevole. Per i nostri atleti è stato molto bello poter scendere in pista tre volte e vivere questa esperienza davanti a un pubblico così partecipe. Complimenti anche per la cena e per l’organizzazione dell’intera serata".

Un appuntamento che ha saputo unire musica, ballo e territorio, dando spazio anche alle scuole e alle associazioni che ogni settimana lavorano per promuovere la danza e creare occasioni di incontro.

Per chi non avesse avuto la possibilità di seguire la puntata, è prevista una replica domenica 6 settembre alle ore 21 su Telecupole.