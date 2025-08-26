Sunset Vibes, Gabry Ponte illumina Mondovì

Mondovì si prepara a vivere un nuovo appuntamento da grande vetrina internazionale. Dopo Bob Sinclar nel 2024, sarà Gabry Ponte il protagonista di “Sunset Vibes”, il format musicale del festival Movì che porterà sabato 27 settembre nei Giardini del Belvedere un dj set di risonanza mondiale.

Il Monregalese conferma così la sua capacità di attrarre artisti di livello assoluto e di imporsi sulla scena musicale italiana e non solo. Il festival, nato dalla collaborazione tra il Comune e l’associazione Wake Up, ha già ospitato nomi di prestigio come la Premiata Forneria Marconi, Tedua, Rose Villain e Marky Ramone, oltre a decine di protagonisti amati soprattutto dal pubblico più giovane.

“Vogliamo dare cittadinanza ad ogni gusto musicale e spazio ad ogni genere, rendendo al tempo stesso Mondovì protagonista della scena nazionale e internazionale – spiega l’assessore alle Manifestazioni Alessandro Terreno –. Siamo convinti che cultura e intrattenimento non possano che arricchire la nostra Comunità e portare valore a tutto il territorio. Certo, è una sfida sempre più impegnativa, soprattutto per una città di piccole dimensioni, ma siamo felici di affrontarla insieme ad associazioni e sponsor che non fanno mai mancare il loro sostegno”.

Il format “Sunset Vibes” era stato inaugurato nel settembre 2024 proprio con Bob Sinclar, trasformando la cornice del Belvedere in un palcoscenico unico. Ora sarà Gabry Ponte a raccogliere il testimone, con un set che si annuncia memorabile.

“Con Gabry Ponte chiudiamo un settembre che vogliamo resti nella memoria dei monregalesi e dei visitatori. Tutti i dettagli saranno svelati nella conferenza stampa del 1° settembre” – conclude Terreno.

Biglietti e informazioni sono disponibili sul sito www.movifestival.com.