Saluzzo, al via la 79ª Mostra della Meccanica Agricola e la 53ª Regionale Frisona

Sabato 5 settembre, alle 11, presso il Foro Boario di Saluzzo (via Don Giacomo Soleri, 16), si terrà il taglio del nastro di inaugurazione della 79ª Mostra della Meccanica Agricola di Saluzzo e 18ª edizione Nazionale e della 53ª Mostra Regionale Bovini razza Frisona Italiana.

Il ricco programma della manifestazione, che si inserisce tra gli eventi della grande Festa Patronale di San Chiaffredo, proporrà un’anteprima venerdì 4 settembre, con un convegno dedicato al progetto WoodViso e alle buone pratiche di gestione della filiera del legno.

Da sabato 5 a lunedì 7 settembre, l’area espositiva di 35 mila metri quadrati del Foro Boario ospiterà più di 500 spazi espositivi dedicati ai prodotti e ai macchinari del settore primario e le spettacolari dimostrazioni degli allevatori che parteciperanno alle competizioni della 53ª Mostra Regionale bovini di razza Frisona Italiana e della 20ª Junior Show Regionale.

Oltre al convegno di venerdì 4 settembre, l’Area incontri della Piazza del Legno ospiterà altri tre momenti di celebrazione, spettacolo e approfondimento: il sabato mattina si terrà la premiazione della seconda edizione del Concorso per l’Innovazione Tecnologica, in collaborazione con CNR – Stems, nella giornata di domenica si potrà assistere alle adrenaliniche sfide del campionato nazionale a squadre del “Triathlon del Boscaiolo” e il lunedì mattina si svolgerà l’incontro divulgativo dal titolo “Osservare il clima dall’alto: la frontiera dei droni in campo”, a cura di Agrion & Datameteo Educational. La Mostra Nazionale della Meccanica Agricola di Saluzzo è organizzata dalla Fondazione Amleto Bertoni e dalla Città di Saluzzo in collaborazione con le aziende del settore – Supertino, Vaudagna, Olimac, Balfor – ed eVISO. Per informazioni visitare il sito fondazionebertoni.it.

Venerdì 4 settembre, dalle 8 alle 18, il Foro Boario sarà a disposizione per l’arrivo e la sistemazione logistica degli animali, in vista della 53ª Mostra Regionale bovini di razza Frisona Italiana.

Dalle 14 alle 18.30, presso Il Quartiere (piazza Montebello 1), si terrà il convegno con workshop dal titolo “WoodViso & la Filiera Legno”. L’evento prevede una prima parte divulgativa dedicata alle buone pratiche di gestione aggregata nel settore forestale con l’intervento dell’Università di Padova, la presentazione del Rapporto PEFC “Boschi in Comune-Indagine socio economica sul patrimonio forestale dei comuni italiani” da parte di Uncem, la presentazione degli obiettivi e della visione per lo sviluppo futuro del settore forestale da parte della Regione Piemonte, l’esempio virtuoso della Regione Lombardia tra normativa e buone pratiche organizzative interne ai consorzi presentato da Federforeste e un approfondimento del progetto WoodViso relazionato da Walden srl e dal Comitato Tecnico Regionale Foreste e Legno. A seguire, è previsto un confronto tra i partecipanti attraverso la creazione di tavoli di lavoro e un momento di restituzione finale dei risultati raggiunti.

Alle 20, presso il Foro Boario, prenderanno il via le dimostrazioni di tosatura, per lo Junior Show Frisona, la competizione che vedrà incontrarsi oltre trenta giovanissimi allevatori a livello nazionale.

Sabato 5 settembre, dalle 8 sarà possibile visitare la 53ª Mostra Regionale Bovini Razza Frisona Italiana e la 20ª Junior Show Regionale, organizzate da Ara Piemonte e, contestualmente, prenderanno il via le attività nella Piazza del Legno, tra esposizioni e dimostrazioni di macchinari e attrezzatura.

Alle 9.45, presso l’Area incontri, prenderanno il via i lavori con la “colazione del boscaiolo” e gli interventi dei rappresentati di Woodviso, Cluster Legno Piemonte, della filiera del legno e di alcuni progetti di territorio e delle istituzioni. Il momento sarà anche occasione per consegnare il Premio per l’Innovazione tecnologica, giunto alle seconda edizione, un’iniziativa ideata in collaborazione con CNR – Stems per promuovere l’eccellenza tecnica e progettuale nel settore della meccanizzazione agricola. Il concorso nasce con l’intento di riconoscere e valorizzare le aziende costruttrici che si distinguono per capacità innovativa, ingegno e impegno nella ricerca e nello sviluppo di macchine, attrezzature o componenti in grado di rappresentare un concreto passo avanti dal punto di vista funzionale, costruttivo e ambientale. A seguire, alle 11, è previsto il taglio del nastro con brindisi inaugurale della 79ª Mostra della Meccanica Agricola di Saluzzo e 18ª edizione Nazionale e della 53ª Mostra Regionale Bovini razza Frisona Italiana.

Già dalle 10, nell’area delForo Boario, si potrà assistere alle prove del Junior Show con il concorso di giudizio mentre alle 14 si terrà la gara di quiz della 53ª Mostra Regionale bovini di razza Frisona Italiana. Alle 16, continuerà lo Junior Show con la gara di conduzione Baby, Junior e Senior.

Nella Piazza del Legno, nel pomeriggio, i boscaioli del territorio potranno mettersi alla prova nelle attività di abbattimento, sramatura e taglio con accetta del tronco di un albero, le tre adrenaliniche discipline che compongono la gara di “Triathlon del Boscaiolo” in programma domenica 6 settembre con la squadra ufficiale del campionato nazionale.

Domenica 6 settembre, la Mostra aprirà alle 8 e subito dopo prenderanno il via le attività della Piazza del Legno. Alle 9, si terrà la valutazione categorie Manze e Giovenche, inclusi gli animali dello Junior Show, per la Mostra Regionale Frisona Italiana e, alle 11.30, spazio alle finali per soggetti Junior Show e assoluta Manze.

Durante la giornata, il pubblico potrà assistere alle adrenaliniche sfide del “Triathlon del Boscaiolo”, tappa ufficiale del calendario del Campionato Nazionale a squadre di uno dei più coinvolgenti eventi del mondo del legno.

Alle 14.30 si continuerà con la 53ª Mostra Regionale Frisona Italiana con la valutazione delle categorie Vacche e finali. Alle 20, si chiuderanno i cancelli della Mostra per lasciare spazio alla serata “Sunset Cow Parade”.

Lunedì 7 settembre, alle 8, apertura della Mostra e, alle 9.30, appuntamento all’Area incontri per il convegno “Osservare il clima dall’alto: la frontiera dei droni in campo”. Un confronto aperto sulle nuove frontiere dell’agricoltura di precisione e sull’impiego consapevole delle tecnologie aeree a supporto del territorio, guidato dai relatori Paolo Gay del Dipartimento di scienze agrarie forestali e alimentari Università degli studi di Torino e Luca Nari, ricercatore Fondazione Agrion. Moderati da Paolo Caraccio, esperto di assistenza al volo, gli ospiti approfondiranno come i droni e il monitoraggio dall’alto rappresentino oggi strumenti fondamentali non solo per ottimizzare le risorse agricole, ma anche per monitorare gli impatti del cambiamento climatico in tempo reale, nel rispetto delle norme che regolano utilizzo e limiti di questi strumenti innovativi. L’evento è a cura di Agrion & Datameteo Educational.

Alle 10, spazio alla Mostra Interprovinciale Pezzata Rossa Italiana con le categorie Manze e Vacche e le finali e, alle 11.30, la presentazione delle campionesse della razza Frisona Italiana. Alle 12 è prevista la cerimonia di premiazione e alle 14, la chiusura ufficiale della 79ª Mostra della Meccanica Agricola, con rientro degli animali dalle 16.

Nel centro cittadino, dal 1 all’8 settembre, si svolgerà la grande Festa Patronale di San Chiaffredo, con una settimana ricca di musica e di spettacoli, organizzata dal Comune di Saluzzo.