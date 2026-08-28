Ceresole d’Alba lancia “Rabasté”, progetto per raccontare territorio e tradizione della tinca

Domenica 6 settembre 2026, nell'ambito di Ceresole in Festa, il Comune di Ceresole d'Alba, in collaborazione con Turismo in Langa APS, presenterà Rabasté, il nuovo progetto dedicato alla valorizzazione del patrimonio storico, culturale e paesaggistico del territorio.

Rabasté nasce nell'ambito del progetto “La Tinca di Ceresole d'Alba: rafforzamento della competitività e valorizzazione della filiera locale dell'acquacoltura tradizionale”, promosso dal Comune di Ceresole d'Alba nell'ambito del Programma FEAMPA 2021-2027, con il sostegno della Regione Piemonte, il coordinamento e le attività di valorizzazione territoriale sono di Turismo in Langa APS e la ricerca fotografica di Paesaggisensibili – Alessandro Guida e Viviana Rubbo.

realizzato nell'ambito del progetto "La Tinca di Ceresole d'Alba: rafforzamento della competitività e valorizzazione della filiera locale dell'acquacoltura tradizionale" finanziato dal Programma FEAMPA 2021-2027.

Il programma prevede alle 16.30 il lancio del progetto e l'inaugurazione della mostra fotografica del collettivo Paesaggisensibili presso il MUBATT; alle 17.30 un educational tour della mostra e del museo e alle 18.30 una visita guidata gratuita del centro storico di Ceresole d'Alba.

Tutte le iniziative sono gratuite e aperte al pubblico.