MedAcross compie dieci anni e festeggia con una gara di golf solidale a Cherasco

Una gara di golf per celebrare i dieci anni di attività di MedAcross e, allo stesso tempo, sostenere i progetti che l’associazione porta avanti in alcune delle aree più fragili del mondo. L'appuntamento è fissato per domani, sabato 29 agosto 2026 al Golf Club Cherasco, con una giornata dedicata allo sport e alla solidarietà.

L'iniziativa, patrocinata dalla Federazione Italiana Golf – Piemonte, nasce con l'obiettivo di raccogliere fondi attraverso le sponsorizzazioni e accendere l'attenzione sull'attività di MedAcross, associazione ETS presieduta da Daniele Regge, con Gabriella Buono nel ruolo di vicepresidente.

Da dieci anni MedAcross opera in contesti caratterizzati da povertà e marginalità, con progetti dedicati in particolare alla salute e all'istruzione. Tra le principali attività figura il sostegno all'ospedale pediatrico in Somaliland, progettato dall'architetto Rosental nel 2011, e al Villaggio delle Bambine in Sri Lanka, oltre alla presenza in Myanmar, dove l'associazione porta assistenza sanitaria attraverso un sistema di cliniche mobili.

L'attività prosegue anche in Rwanda, nel nord del Paese, a Nganzo, dove MedAcross sta realizzando un ponte destinato a facilitare l'accesso dei bambini alla scuola. Tra gli interventi previsti figura inoltre il rifacimento del vecchio campo da basket della scuola locale, con l'obiettivo di favorire attività educative e inclusione sociale.

I fondi raccolti in occasione della gara di Cherasco saranno destinati in particolare alle cure dei bambini in Somaliland, al sostegno dell'orfanotrofio e del Villaggio delle Bambine in Sri Lanka, alle cliniche mobili in Myanmar e Thailandia e al rifacimento del campo da basket presso la scuola di Nganzo, in Rwanda.

La manifestazione vuole quindi affiancare alla competizione sportiva un momento di sensibilizzazione sull'attività dell'associazione e sui progetti realizzati a sostegno delle comunità più vulnerabili.

Alla realizzazione dell'evento hanno contribuito, attraverso elargizioni liberali, le famiglie Colombari, Marchiaro e Rosental, promotrici dell'iniziativa, insieme al notaio Andrea Ganelli, alla Fondazione BuonoLopera, alla ditta Verande Verande, alla Fondazione Marazzato e all'ANCE di Torino. I contributi hanno permesso di sostenere l'organizzazione della manifestazione e la realizzazione del ponte in Rwanda per migliorare l'accesso dei bambini alla scuola.

Alla gara saranno inoltre abbinati premi e gadget messi a disposizione per la lotteria da diverse aziende: Ghiotto Galfrè, La Mole, Amen Corner, Cordero di Montezemolo, Maison Siccardi, Acqua di Cherasco, Barbero 1881 e Poderi Einaudi.