Operazione antidroga a Roccavione: quattro uomini arrestati

Quattro uomini sono stati arrestati, a Roccavione, a coronamento di un'operazione antidroga coordinata dalla Procura di Cuneo.
Ulteriori indagini sono ancora in corso, motivo per cui gli inquirenti mantengono il massimo riserbo sull'operazione scattata nella serata di domenica 24 agosto, effettuata dai Carabinieri.
Tutti di nazionalità italiana gli arrestati, due dei quali residenti proprio a Roccavione.
Sequestrata, secondo quanto trapelato, una ingente quantità di cocaina pronta per essere venduta, oltre a materiale atto al confezionamento.
I soggetti tratti in arresto, tra cui un padre ed un figlio, avrebbero precedenti penali specifici alle spalle.