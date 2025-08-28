 / Cronaca

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Cronaca | 28 agosto 2025, 16:36

Operazione antidroga a Roccavione: quattro uomini arrestati

Ulteriori indagini sono ancora in corso, motivo per cui gli inquirenti mantengono il massimo riserbo sull'operazione scattata nella serata di domenica 24 agosto

(foto di repertorio)

(foto di repertorio)

Quattro uomini sono stati arrestati, a Roccavione, a coronamento di un'operazione antidroga coordinata dalla Procura di Cuneo.

Ulteriori indagini sono ancora in corso, motivo per cui gli inquirenti mantengono il massimo riserbo sull'operazione scattata nella serata di domenica 24 agosto, effettuata dai Carabinieri.

Tutti di nazionalità italiana gli arrestati, due dei quali residenti proprio a Roccavione. 

Sequestrata, secondo quanto trapelato, una ingente quantità di cocaina pronta per essere venduta, oltre a materiale atto al confezionamento. 

I soggetti tratti in arresto, tra cui un padre ed un figlio, avrebbero precedenti penali specifici alle spalle.

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium