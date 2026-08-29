Mondovì, dopo il commissariamento la scuola di musica viene affidata al CFP

Sarà il CFP CeMon a gestire, per un anno, le attività della scuola musicale di musica.

Alcuni giorni fa il Comune di Mondovì, attraverso apposita delibera di Giunta ha scelto di sciogliere la convenzione con la Fondazione Academia Montis Regalis, commissariata dalla Regione Piemonte alla luce delle difficoltà economico-gestionali.

Nnell’ottica di garantire la prosecuzione delle attività a partire già dall’annualità 2026/2027, l’Amministrazione comunale ha individuato il Centro di Formazione Professionale Cebano-Monregalese quale soggetto in grado di garantire una gestione-ponte almeno fino al 31 luglio 2027.

Una soluzione temporanea, dunque, in linea con gli scopi statutari del CFP stesso (di cui il Comune di Mondovì è socio) e valida fino all’avvio di una gestione stabile di più lungo periodo.

Un’istituzione nata nel 1979 e qualificatasi fin da subito per l’autorevolezza e la competenza dei propri docenti. Da quarantasette anni, insomma, la Scuola Comunale di Musica di Mondovì è un’eccellenza formativa riconosciuta e riconoscibile a livello locale e regionale, la cui gestione era stata affidata fino al 2027/2028 alla Fondazione Academia Montis Regalis.

"La ferma volontà di garantire fin da subito la ripresa delle attività formative della Scuola, salvaguardando i dipendenti e i docenti che incontreremo, non a caso, il prossimo 3 settembre - il commento del sindaco Luca Robaldo e dell’assessora alla Cultura Francesca Botto -. La gestione-ponte con il Centro di Formazione Professionale Cebano-Monregalese, a cui va il nostro ringraziamento per la disponibilità mostrata, garantirà la continuità dei principali corsi individuali e collettivi già ricompresi nell’offerta della Scuola, la continuità didattica degli allievi e la custodia dei locali, degli strumenti e delle attrezzature comunali, senza costi ulteriori da sostenere, al netto del contributo annuo di 50mila euro. In parallelo, ovviamente, lavoreremo insieme agli uffici per definire al più presto una gestione stabile di più lungo periodo".