West Nile Virus, nuovo caso in Piemonte ma nessun allarme: "Numeri stabili"

Un nuovo caso di West Nile nel biellese accende l'attenzione sul virus trasmesso dalle zanzare. Se la provincia di Cuneo ha registrato solo due casi nell'ultimo anno, entrambi per donazioni di sangue, sono Torino e Novara le più presenti, con 21 e 17 casi. Il Piemonte, con 60 casi, è la quarta regione più colpita, dopo Lombardia (114), Veneto (74) e Lazio (63).

Dall’inizio della sorveglianza dell'Istituto Superiore della Sanità al 26 agosto, si legge nell'ultimo bollettino: "Sono stati segnalati in Italia 432 casi confermati di infezione da West Nile Virus (Wnv) nell’uomo (312 nel report precedente), di cui 223 si sono manifestati nella forma neuro-invasiva (di cui 3 casi importati: 1 Maldive, 1 Francia e 1 Belgio), 63 casi asintomatici identificati in donatori di sangue, 144 casi di febbre (1 caso importato da Burkina Faso) e 2 casi con altri sintomi".

Nessun allarme, precisa l'Iss: i numeri sono simili a quelli del 2025. "Tra i casi confermati - comunicano dall'Istituto - sono stati notificati 17 decessi (di cui uno in un caso importato). La letalità, calcolata sulle forme neuro-invasive fin ora segnalate e confermate, è pari al 7,2% (nello stesso periodo del 2025, 13,9%). Lo scorso anno nello stesso periodo erano 430 i casi segnalati con 27 decessi. La letalità, calcolata sulle forme neuro-invasive finora segnalate e confermate, è pari al 7,7% (13,9% nel 2025)".

In leggero aumento invece la diffusione: salgono a 66 le Province con dimostrata circolazione del Wnv appartenenti a 17 Regioni: Piemonte, Lombardia, P.A. di Trento, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. Nello stesso periodo sono stati segnalati anche 10 casi di Usutu virus - simile al West Nile -, di cui uno in Piemonte (gli altri 6 in Lombardia, 1 in Emilia-Romagna, 1 nelle Marche, 1 nel Lazio).

"Gli ultimi dati sulla circolazione del virus West Nile - ha commentato Gianni Rezza, docente straordinario di Igiene all'università Vita-Salute San Raffaele di Milano - trasmesso dalle zanzare, indicano un andamento che sembra del tutto simile a quello dello scorso anno, con lo stesso numero di casi segnalato nel mese di luglio ed un picco in agosto. Resta da definire quanto lunga sarà la coda estiva, con particolare riferimento al mese di settembre".