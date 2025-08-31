 / Attualità

Attualità | 31 agosto 2025, 14:30

Allerta gialla per lunedì: piogge, possibili allagamenti e rischio di caduta alberi in alcune zone del cuneese

L'allerta dell'Arpa Piemonte nella Valle Po, nelle Valli Maraita, Maira e Stura e nei comuni al confine con la provincia di Torino

Mappa di Arpa Piemonte

Allerta gialla per domani su alcune zone del cuneese da parte del bollettino ARPA Piemonte. Il rischio idrogeologico avverte di possibili locali allagamenti, caduta alberi, fulminazioni e isolati fenomeni di versante. Le zone interessate sono la Valle Po, le Valli Maraita, Maira e Stura e i comuni al confine con la provincia di Torino. Prevista un'intensificazione dei fenomeni nel corso della notte a partire dai settori occidentali, in estensione dal mattino alle restanti zone.

Oggi, invece, ancora giornata in prevalenza soleggiata. Il peggioramento è annunciato dall'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale a partire da domani, con precipitazioni diffuse su tutta la regione a eccezione proprio del Cuneese. I fenomeni più intensi sono attesi nella seconda parte della giornata, soprattutto sul Piemonte centro-orientale, sul Verbano e al confine con la Liguria. Temperature in diminuzione.

