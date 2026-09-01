Peste Suina Africana: dati invariati, nessun nuovo caso tra Piemonte e Liguria

L'Istituto zooprofilattico del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta ha diffuso nella giornata di oggi, martedì 1° settembre, il nuovo report sul monitoraggio della Peste Suina Africana (Psa).
I dati evidenziano una situazione di totale stabilità: il bilancio dei casi positivi riscontrati tra i cinghiali selvatici resta infatti fermo a quota 2.209 complessivi dall'inizio dell'emergenza.
In Piemonte il totale delle positività rimane invariato a 827 casi. L'ultimo riscontro sul territorio regionale risaliva al monitoraggio del 23 agosto 2026, quando era stata osservata una positività in provincia di Cuneo, a Saliceto, registrata come secondo caso nel comune della Granda.
Anche in Liguria non si registrano variazioni, con il conteggio regionale che resta stabile a 1.382 contagi totali.
Resta invariato a quota 206 il numero dei Comuni della zona d'infezione in cui è stata riscontrata almeno una positività dall'inizio dell'epidemia. Tra questi, oltre a Saliceto (2), i cuneesi Arguello (4), Cerretto Langhe (1), Cravanzana (2) e Pezzolo Valle Uzzone (2).
Nessuna novità si segnala nemmeno sul fronte degli allevamenti suinicoli: il numero dei focolai nelle strutture produttive rimane fermo a 10 casi.