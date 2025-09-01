Motociclista perde la vita uscendo di strada sulla Statale 21 a Sambuco

Un incidente dall’esito mortale quello che si è verificato nel pomeriggio di oggi, lunedì 1° settembre, nel tratto della Ss 21 che attraversa il territorio di Sambuco, in Alta Valle Stura.

Qui un motociclista, parte di un gruppo di centauri in transito sulla Statale del Colle della Maddalena, ha improvvisamente perso il controllo del proprio mezzo, andando a sbattere violentemente contro il guardrail che delimita la carreggiata in quel punto.

Dalla caduta e dal violento impatto che ne è seguito l’uomo ha subito traumi tali da convivere i soccorritori del servizio regionale di emergenza a chiedere l’intervento dell’elisoccorso, giunto sul posto insieme a un’ambulanza medicalizzata.

Purtroppo ogni tentativo di rianimare l’uomo è risultato vano. Ai sanitari non è restato che dichiarare il decesso del motociclista.

La vittima del sinistro è H. K., 55enne di nazionalità straniera.

La Strada Statale 21 “della Maddalena” risulta provvisoriamente chiusa al traffico. Personale Anas e le forze dell’ordine sono sul posto per la gestione dell’emergenza e per riaprire al traffico la Statale in sicurezza il prima possibile.

***

Articolo in aggiornamento.