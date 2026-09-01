Alba, martedì 8 settembre blackout programmato in via Romano Scagliola, Altavilla e viale Cherasca

Martedì 8 settembre, dalle 10 alle 14, E-distribuzione (Unità Territoriale di Cuneo) effettuerà lavori sui propri impianti che comporteranno l’interruzione programmata dell’energia elettrica in alcune zone di Alba. Il disservizio riguarderà i clienti alimentati in bassa tensione.

Le vie e le località interessate sono: Via Romano Scagliola (cantiere, senza numero civico); Località Altavilla 12, 104/1 e area senza numero civico; Viale Cherasca 25, 102, 104/2.

Durante le operazioni l’erogazione potrebbe essere riattivata momentaneamente: per questo E-distribuzione invita i cittadini a non compiere imprudenze e, in particolare, a non utilizzare gli ascensori nel corso della fascia oraria indicata.

Per verificare lo stato dei lavori programmati e le eventuali interruzioni del servizio è possibile consultare il sito e-diStr.ibuzione.it, inviare un SMS al 320.2041500 riportando il codice POD (IT001E…) presente in bolletta, oppure scaricare e usare l’app gratuita per smartphone di e-distribuzione. Per segnalare guasti, invece, il riferimento è il Numero Verde 803.500.



