Lutto in Val Tanaro per la scomparsa di Pierina Bianco, aveva compiuto 106 anni lo scorso giugno

Lutto in Val Tanaro per la scomparsa di Pierina Bianco che si è spenta all'età di 106 anni.

Classe 1920, grande lavoratrice agricola, da giovane scendeva in bicicletta da Casario (frazione del Comune di Priola) per vendere le sue "formaggelle" in paese.

Negli ultimi anni era ospite dell'Opera Pia Garelli di Garessio dove tutti le erano affezionati. Qui, a personale e ospiti, raccontava e indovinelli, filastrocche e canzoncine.

"Siamo felici di averti sempre festeggiata e profondamente onorati di aver avuto il privilegio di conoscerti - il commento dell'amministrazione di Priola -. Il tuo ricordo rimarrà sempre nei nostri cuori, con affetto, gratitudine e un sorriso".

Aveva spento 106 candeline lo scorso giugno, diventando una degli ultracentenari più amati dell'Opera Pia Garelli, insieme al maresciallo Renato Quaglia, che ne ha compiuti 108 lo scorso aprile.