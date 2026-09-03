Nuovo ponte in via Mondovì a Chiusa di Pesio: via ai lavori per la sicurezza idraulica

Un'opera attesa da anni sta per diventare realtà a Chiusa di Pesio. Nei prossimi giorni prenderanno il via i lavori per la realizzazione del nuovo ponte di via Mondovì, un intervento ritenuto strategico per migliorare il deflusso del torrente Pesio e incrementare la sicurezza idraulica dell'abitato.

L'attuale infrastruttura verrà sostituita da un ponte a campata unica, privo di sostegni nell'alveo e caratterizzato da due grandi arcate in acciaio Corten. Il progetto unisce sicurezza e funzionalità a un'attenzione estetica pensata per riqualificare uno degli accessi principali a Chiusa di Pesio.

Prima dell'avvio del cantiere, sabato 5 settembre 2026 alle ore 18.30, il sindaco Claudio Baudino incontrerà la cittadinanza presso l'area verde di via Mondovì per illustrare i dettagli dell'opera e le modifiche alla viabilità previste durante la fase dei lavori. L'intervento è finanziato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dalla Regione Piemonte, come confermato dalla vicesindaca del Comune di Chiusa di Pesio Daniela Giordanengo.



