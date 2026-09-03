PULSE Fit-Festival: a Boves il primo Fitness Festival di Cuneo, tra fitness, musica e community

A organizzarlo è TotalBody Studio, la boutique fitness con sedi a Cuneo e Bernezzo, che porta nella provincia un'esperienza ispirata ai grandi format internazionali di fitness festival: una discoteca che per un pomeriggio si reinventa come tempio del movimento.

Il programma

Le porte aprono alle 14:00. Si parte alle 15:00 con una sequenza di lezioni guidate dai trainer di TotalBody Studio, tra Pilates, Cardio e Tonificazione, pensate per essere accessibili a chi si allena regolarmente e a chi invece vuole semplicemente provare qualcosa di nuovo. Dopo l'ultima lezione, lo spazio cambia pelle: il DJ set prende il sopravvento e si continua a ballare fino alle 20:00.

Non è un evento solo per adulti: mentre si suda e ci si diverte in pista, i più piccoli hanno a disposizione laboratori creativi dedicati, condotti da Jessica Cavallo di Matilla Handmade, pensati apposta per permettere anche ai genitori di partecipare senza rinunce.

L'esperienza è affiancata da una selezione di partner che la completano fuori dalla pista: saranno presenti in loco degli stand con prodotti legati al mondo del benessere, portati da So Food e Kora per alimentarsi in modo sano, Nutrimind per l'integrazione e Il Podio per l'abbigliamento sportivo. Ci sarà anche una truccatrice, Beatrice Bianco, che acconcerà e truccherà chi vuole vivere l'atmosfera del festival anche nel look. A tutti i partecipanti verrà consegnata una goody bag con gadget e codici sconto dai partner presenti in loco e da altri partner convenzionati con TotalBody Studio.

Perché andarci

PULSE nasce dall'idea che allenarsi possa essere anche un'occasione di socialità e divertimento, non solo una scheda da seguire dentro quattro mura. È l'occasione per provare in un colpo solo diversi format di allenamento firmati TotalBody Studio, conoscere i partner e la community del centro, e vivere un sabato pomeriggio diverso dal solito.





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Quando: sabato 12 settembre 2026, dalle 14:00

Dove: Palà Club, Via Peveragno 74, Boves (CN)

