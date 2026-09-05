Tarantasca, scontro tra due auto sulla provinciale per Villafalletto: un veicolo si ribalta, un ferito in ospedale

Violento incidente stradale nel pomeriggio di sabato 5 settembre 2026 nel territorio comunale di Tarantasca. Lo scontro si è verificato lungo la strada provinciale 25, in via Villafalletto, all'altezza dell'incrocio per la località Santa Cristina.

Per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine, due autovetture sono andate a impattare con forte violenza: a seguito dell'urto, una delle due macchine è finita fuori dalla sede stradale, mentre la seconda si è rovesciata. Tra le ipotetiche dinamiche al vaglio non si esclude che uno dei veicoli abbia iniziato una manovra di svolta proprio mentre il secondo si trovava in fase di sorpasso.

Scattati i soccorsi, sul posto sono celermente intervenuti i sanitari del 118, le squadre dei Vigili del Fuoco e i Carabinieri per i rilievi di rito e la gestione della viabilità. Tra gli occupanti dei mezzi coinvolti, un uomo è stato preso in carico e trasportato in ospedale a bordo di un'ambulanza medicalizzata del servizio di emergenza dell'Azienda Zero. A seguito dell'impatto l'automobilista ha riportato diverse escoriazioni e un trauma cranico, ma le sue condizioni generali non sembrerebbero destare particolare preoccupazione ai medici.