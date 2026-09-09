Le radio della provincia di Cuneo fanno squadra: a Confcommercio nasce il coordinamento dell'emittenza locale

La sede di Confcommercio provincia di Cuneo ha ospitato l'incontro tra le emittenti radiofoniche della Granda, a cui hanno preso parte i rappresentanti e le rappresentanti di Radio Alba, Radio Cuneo Nord, Radio Piemonte Sound, Radio Stereo 5, Amica Radio, Radio Savigliano, Radio Valle Belbo e Radio Canelli Monferrato.

Obiettivo della riunione è stato incontrarsi e lavorare alla creazione di un coordinamento provinciale capace di affrontare in modo unitario le problematiche del settore e dell'editoria.

La comunicazione contemporanea vede infatti le emittenti radiofoniche protagoniste con le tradizionali frequenze in Frequenza Modulata e con il Dab (digitale), tecnologia che ne estende l'ascolto a tutta la Regione Piemonte e ne perfeziona la fruizione in auto. Il sonoro si abbina ormai ai video sui social media, oltre che ai podcast, alle app dedicate e allo streaming web, trasformando le stime radiofoniche locali in vere e proprie "media company" al servizio del commercio e delle imprese del territorio. Fare sistema rappresenta così una sfida fondamentale per dare stabilità e prospettive al comparto.

"Siamo lieti – dichiarano il presidente e il segretario generale di Confcommercio provincia di Cuneo Danilo Rinaudo e Luigi Barbero – di dare il benvenuto a questa nuova sezione, confermando fin d'ora il pieno appoggio alle necessità di un settore particolare come quello dell'emittenza radiofonica locale, grazie alla capillarità della nostra presenza provinciale".