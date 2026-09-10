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Attualità | 10 settembre 2026, 13:03

Proseguono le iniziative per la Festa Patronale del Santuario di Monserrato

Domani il concerto "Intrecci"

Proseguono le iniziative per la Festa Patronale del Santuario di Monserrato

Proseguono gli appuntamenti inseriti nel programma della Festa Patronale del Santuario di Monserrato. Domani sera, giovedì 10 settembre, è in programma un nuovo momento dedicato alla musica con il concerto "Intrècci", affidato al Quintetto Cromatico.

L'appuntamento è alle ore 21.00 nella Chiesa di Santa Croce a Borgo San Dalmazzo, dove il pubblico potrà assistere a una serata all'insegna della musica da camera e delle diverse sonorità proposte dall'ensemble.

A comporre il Quintetto Cromatico saranno Sara Bondi al flauto, Andrea Sarotto al clarinetto, Paola Sales al fagotto, Elisa Golisano al violino e Maria Becchis al violoncello.

Il programma musicale proporrà brani di Farkas, Gounod, Rota, Dvorak, Favre e Gershwin, in un percorso che attraversa epoche, stili e sensibilità differenti.

L'iniziativa è organizzata dall'Associazione Santuario di Monserrato ODV e gode del patrocinio del Comune di Borgo San Dalmazzo.

L'ingresso alla serata è libero, offrendo così a tutti la possibilità di partecipare a questo appuntamento del programma della Festa Patronale e di vivere un momento di cultura e musica nella suggestiva cornice della Chiesa di Santa Croce.

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