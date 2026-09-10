Proseguono le iniziative per la Festa Patronale del Santuario di Monserrato

Proseguono gli appuntamenti inseriti nel programma della Festa Patronale del Santuario di Monserrato. Domani sera, giovedì 10 settembre, è in programma un nuovo momento dedicato alla musica con il concerto "Intrècci", affidato al Quintetto Cromatico.

L'appuntamento è alle ore 21.00 nella Chiesa di Santa Croce a Borgo San Dalmazzo, dove il pubblico potrà assistere a una serata all'insegna della musica da camera e delle diverse sonorità proposte dall'ensemble.

A comporre il Quintetto Cromatico saranno Sara Bondi al flauto, Andrea Sarotto al clarinetto, Paola Sales al fagotto, Elisa Golisano al violino e Maria Becchis al violoncello.

Il programma musicale proporrà brani di Farkas, Gounod, Rota, Dvorak, Favre e Gershwin, in un percorso che attraversa epoche, stili e sensibilità differenti.

L'iniziativa è organizzata dall'Associazione Santuario di Monserrato ODV e gode del patrocinio del Comune di Borgo San Dalmazzo.

L'ingresso alla serata è libero, offrendo così a tutti la possibilità di partecipare a questo appuntamento del programma della Festa Patronale e di vivere un momento di cultura e musica nella suggestiva cornice della Chiesa di Santa Croce.