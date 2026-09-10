Saluzzo, prosegue l'iter per realizzare la fognatura in via Pagno, via Revello e via Clemer

È entrato nella fase autorizzativa l’iter per la realizzazione di un nuovo tratto di rete fognaria in via Pagno, via Revello e via Clemer, intervento che sarà realizzato da Alpi Acque.

Il progetto è stato predisposto dai tecnici di Alpi Acque ed è attualmente sottoposto alle autorizzazioni previste dalla normativa vigente. In particolare, è in corso la procedura che prevede la Conferenza dei servizi indetta dall’Autorità d’Ambito Cuneese (Ato 4 Cuneese), la cui seduta conclusiva dovrebbe essere convocata entro il mese di ottobre.

Una volta ottenuti i necessari nulla osta, si procederà con la progettazione definitiva, l’affidamento dei lavori e il successivo avvio dell’intervento. L’obiettivo condiviso da Alpi Acque e dall’Amministrazione comunale è quello di poter dare avvio ai lavori già nel primo semestre 2027. Nei prossimi giorni i tecnici di Alpi Acque e i funzionari dell’Ufficio tecnico comunale, che in questi mesi hanno seguito con attenzione e continuità tutte le fasi della pratica insieme all’Amministrazione civica, effettueranno nuovi sopralluoghi nelle vie interessate per approfondire gli aspetti operativi dell’intervento.

«Un progetto che avevamo inserito con massima priorità nel programma elettorale, seguendo un percorso già avviato dalla precedente Amministrazione. Si tratta di un risultato importante per una parte della città che attende da tempo questo intervento – dichiara il sindaco Franco Demaria –. In questi mesi gli uffici comunali e l’Amministrazione hanno seguito costantemente l’iter, mantenendo un dialogo continuo con Alpi Acque e con gli enti competenti affinché il progetto potesse procedere nel rispetto delle procedure previste. Esprimiamo soddisfazione per il lavoro svolto finora e confidiamo che, una volta concluse le autorizzazioni, si possa arrivare rapidamente all’avvio dei lavori, offrendo una risposta concreta ai residenti e migliorando i servizi del territorio».