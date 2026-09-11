Quel "Cerea" di papa Francesco a Emma Bonino, «Un esempio di libertà e resistenza»

Papa Francesco l'aveva definita «Un esempio di libertà e di resistenza». Identikit perfetto per Emma Bonino, visitata a sorpresa dal Pontefice nel 2024, poco dopo essere stata dimessa da una clinica romana, dov'era ricoverata.

L'incontro, avvenuto al termine di un passaggio all'Università Gregoriana, è stato immortalato in una foto che ritrae il Santo Padre e la storica leader radicale su una terrazza affacciata sui tetti di Roma, entrambi su sedia a rotelle.

Nel febbraio del 2016 Bergoglio incluse la Bonino «Tra i grandi dell'Italia di oggi», dimostrandole stima per l'impegno verso i migranti e gli ultimi; del resto sono stati diversi gli incontri in Vaticano a testimoniare questo rapporto.

Lei, storica leader radicale, protagonista delle battaglie per l'aborto e per il fine vita; lui, il Papa che su quei temi aveva ribadito fino alla fine la netta contrapposizione della Chiesa. Due biografie lontanissime, quasi opposte, riunite al tramonto della vita da un rapporto personale che non aveva cancellato le divergenze, ma aveva semplicemente imparato a rispettarle.

Emma Bonino rimase «Molto colpita dalla forza e comprensione dimostratami già dal suo saluto "Cerea" tipico piemontese, per le nostre origini comuni», e all'incoraggiamento a «Tenere duro». Cosa che ha fatto fino all'ultimo respiro.