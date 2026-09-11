La sicurezza del Salone dell’Auto di Torino 2026 parla piemontese: Elkron è partner tecnologico

Elkron, brand di riferimento per i sistemi di controllo e sicurezza di Urmet Group, parteciperà al Salone dell’Auto di Torino, in programma dall'11 al 13 settembre, mettendo le proprie tecnologie di videosorveglianza a supporto della sicurezza della manifestazione, in qualità di Technical Sponsor dell'evento.

La partecipazione si inserisce in un percorso più ampio che punta a rafforzare il posizionamento e la riconoscibilità del marchio Elkron nel mercato della sicurezza professionale, valorizzandone competenze tecnologiche, capacità progettuale e presenza sul territorio.

«Con oltre cinquant'anni di esperienza nel settore, Elkron ha costruito la propria identità attraverso lo sviluppo di soluzioni dedicate alla sicurezza e una costante attenzione all'innovazione – afferma Luigi Servello, Sales Manager Italia di Elkron -. Oggi il marchio intende consolidare questo patrimonio e, allo stesso tempo, rafforzare il proprio ruolo all'interno dell'ecosistema della sicurezza, avvicinandosi ulteriormente a professionisti, progettisti, installatori, partner e clienti. La storia e il posizionamento tecnologico di Elkron evidenziano la sua vocazione all'innovazione, la presenza internazionale e l'evoluzione verso sistemi sempre più integrati e performanti».

La componente tecnica della sponsorship prende forma attraverso la fornitura di un sistema di videosorveglianza installato lungo l'intero percorso del Salone, dai Giardini Reali (Viale dei Partigiani) alla Piazzetta Reale, fino a Piazza Castello, in collaborazione con Enderson, che cura le attività di sicurezza della manifestazione.

Il sistema di videosorveglianza è composto da 7 telecamere ad alta definizione, in grado di garantire immagini nitide e un controllo preciso dell’area. La tecnologia di analisi video basata sull’intelligenza artificiale permette di andare oltre la semplice registrazione delle immagini, riconoscendo e interpretando ciò che accade all’interno dello spazio monitorato.

Il sistema è infatti in grado di distinguere persone e veicoli, rilevare movimenti e intrusioni nelle aree sensibili, individuare situazioni anomale e fornire informazioni utili per una gestione più puntuale della sicurezza. Funzioni evolute come il conteggio dei passaggi e la heat map consentono inoltre di analizzare i flussi e le modalità di utilizzo degli spazi, trasformando le immagini in dati utili al controllo.

Un sistema di trasmissione wireless, che assicura la comunicazione lungo il percorso, affianca al controllo visivo anche una componente di comunicazione e deterrenza sonora. In questo modo, il sistema non si limita a osservare ciò che accade, ma contribuisce attivamente a segnalare situazioni potenzialmente critiche e a rendere più efficace la gestione della sicurezza.

La presenza di Elkron in un contesto prestigioso come il Salone dell’Auto di Torino testimonia la solidità e l’autorevolezza di un marchio italiano con oltre 50 anni di esperienza nel settore della sicurezza. Un patrimonio di storia e competenze che Elkron ha saputo evolvere nel tempo, sviluppando soluzioni sempre più innovative, capaci di rispondere alle nuove esigenze di controllo, protezione e integrazione sistemica.