"Arte d’Affari” il nuovo format di Barbara Voarino Design al CFP CeMon

Martedì 6 ottobre 2026, presso il campus di CFP Cemon, va in scena l'anteprima di "Arte d'Affari - Arte, Visione e Leadership Sostenibile", un format originale di Barbara Voarino Design erogato in prima edizione da CFP Cemon. Il percorso, rivolto a imprenditori, dirigenti, responsabili HR e figure apicali, allena chi guida le organizzazioni a gestire l'arte come asset finanziario dinamico e, allo stesso tempo, a fare del processo creativo un metodo per decisioni strategiche più efficaci. L'Open Day, aperto su invito e a partecipazione gratuita, anticipa i contenuti del percorso e si chiude con un aperitivo di networking.

Per la prima volta in Piemonte, un percorso di alta formazione manageriale mette l'arte al centro degli strumenti operativi di leadership. Arte d’Affari nasce da un'idea di Barbara Voarino Design e viene erogato in prima edizione da CFP Cemon, centro di formazione accreditato di Mondovì.

Il format si fonda su una lettura integrata dell'arte come asset finanziario e patrimoniale e come metodo di allenamento decisionale: le stesse dinamiche che guidano la valutazione, la selezione e la gestione di un'opera d'arte vengono trasferite ai processi di leadership, offrendo a imprenditori e manager strumenti concreti per leggere la complessità, uscire dagli schemi consolidati e costruire organizzazioni più coese, competitive e resilienti.

I punti distintivi del percorso:

- L'arte come asset finanziario, capace di accelerare lo sviluppo aziendale e diversificare il patrimonio

- Il processo creativo come metodo di leadership, applicato alla lettura strategica della complessità

- Pensiero laterale, per uscire dai modelli consolidati e generare nuove soluzioni

- Sostenibilità relazionale e sociale misurabile, secondo i criteri ESG

- Ritorno reputazionale d'eccellenza per l'azienda e per chi la guida

- Il fattore umano come risorsa identitaria, capace di generare valore nel tempo