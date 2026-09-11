Non lasciare che il tempo ti rubi l'amore: scegli Anna & Anna

La solitudine non fa rumore. Ma ti ruba anni. Quante volte ancora dirai: “Prima o poi arriverà la persona giusta per me?", ma continui a non fare niente, e passa un altro giorno, un altro mese, un altro anno.

Ma la vita non aspetta. Ci sono solitudini che nessuno vede. Una sedia vuota. Un messaggio che non arriva. Una mano che nessuno stringe. Forse l’amore che aspetti non arriverà per caso, forse sei tu che devi andargli incontro

Non lasciare che domani assomigli a ieri. Fai il primo passo.

Chi è l’Agenzia Anna & Anna

È un’Agenzia per Single attiva da 22 anni sul territorio piemontese e ligure come servizio di consulenza sentimentale, consigli per coppie, ascolto di problematiche d’amore e creazione del profilo psicologico del cliente per trovare il match con la perfetta anima gemella e superare la fase single ma non troppo . Offre un servizio serio e dedicato a tutte quelle persone che desiderano mettersi in gioco e che vogliono essere aiutate nella ricerca dell’anima gemella in modo affidabile e sicuro.

L’Agenzia per single Anna & Anna è in Piazza Sant'Agostino 16 a Carmagnola, nel pieno centro.

Chiamaci, perché qualcuno sta aspettando proprio te! Il servizio è attivo su Piemonte e Liguria al 3403848047

Questa settimana abbiamo selezionato alcuni annunci di persone che, come te, stanno cercando una persona con la quale condividere la propria vita.

Disclaimer: per tutelare la privacy dei Clienti di Anna&Anna gli annunci che leggerai di seguito sono corredati di immagini fornite da modelle e modelli oppure sono create con il supporto dell’intelligenza artificiale. Per contattare l’agenzia è sufficiente chiamare il numero che trovate accanto a ogni annuncio.



Annunci per lei

Sergio, single, 39 anni

Sergio, è veramente un bell'uomo, di quelli che ti fanno girare la testa, alto, fisico sportivo, bellissimo sorriso, due stupendi occhi verdi, 39enne, ha una piccola azienda che produce vini pregiati, ama gli animali, ha casa con grandi spazi esterni, ha un cavallo, un cane, un gatto e una tartaruga, nella sua vita manca solo una donna da amare per tutta la vita... chiamalo al 338 4953600 !

Luigi, single, 54 anni

Luigi, generoso, distinto, sempre elegante, è veramente un uomo buono d'animo, 54enne, alto, brizzolato, occhi azzurri, ha una figlia ormai grande e sposata, e ogni tanto fa il nonno part-time, divorziato da tempo, vive solo, ed è pronto a innamorarsi di nuovo, per cui è alla ricerca di una donna semplice, carina, cui dedicare tutto sé stesso... chiamalo 347 3531318 !

Germano, single, 65 anni

Germano, facoltoso imprenditore, è un uomo romantico, ha modi di fare da gentleman, quando ama una donna la corteggia, e la fa sentire speciale, unica, 65enne, vedovo, giovanile, bel fisico, bruno brizzolato, occhi neri profondi, ha ottime frequentazioni sociali ma è un uomo che proviene da una famiglia di agricoltori, quindi semplice e genuino, cerca una donna con cui tornare ad essere felice…chiamalo al 352 0658751 !

Annunci per Lui

Alessia, single, 29 anni

Alessia, 29 anni, titolare negozio abiti per bambini, una bellezza che non passa inosservata: lunghi capelli castani, grandi occhi azzurri e un visino da bambola capace di lasciare il segno. Femminile, intraprendente, con quel pizzico di sensualità che conquista al primo sguardo. Cerca un uomo sincero, lavoratore e dai sani principi. Se scattasse la scintilla, per lui sarebbe pronta a cambiare anche residenza…Chiama al 371 3319185 !

Silvia, single, 40 anni

Silvia, 40enne, mora, occhi verdi, stupenda e insegnante d’inglese alle Scuole Elementari. Elegante, dolcissima, single da tempo. Nella sua vita ha tutto… tranne la risposta alla domanda: “Miss, dov’è il tuo fidanzato?”. Cerca un uomo maturo, calmo ed equilibrato, di cui innamorarsi e a cui dedicarsi. Avventure? No, grazie: lei cerca una storia vera…Chiama al 338 4953600 !

Annabella, single, 50 anni

Annabella, modi garbati, BRUNA, occhi scuri, fine, fisico minuto, 50enne, piemontese, maestra Scuole Elementari, rimasta vedova molto giovane, ha solo pensato a lavorare e mandare avanti la famiglia, ora che il figlio è grande e sistemato, vorrebbe accanto a sé un uomo semplice, non importa se più maturo, con cui tornare a sorridere, e vivere serenamente…. Chiama al 339 1262291 !

Clara, single, 60 anni

Clara, signora dolcissima, molto attraente, 60enne, è un'ottima cuoca, le piace tenere in ordine la casa, coltiva l'orto, gioca a bocce, vive sola, economicamente indipendente, pensionata, bell'aspetto, sarebbe anche disponibile a trasferirsi, qualora incontrasse un uomo leale ed onesto, con cui farsi buona compagnia…. Chiama al 349 5601018!

Stai cercando una relazione duratura? L’hai trovata tra questi “Annunci per Lei oppure per Lui”? Se ne vedi uno interessante chiamaci subito al numero 3403848047 , ti metteremo in contatto con la persona che ti interessa!

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Per qualsiasi informazione, ecco i contatti:

ANNA & ANNA

TELEFONO: +39 3495601018

EMAIL: annaeannacarm@libero.it

SITO WEB: https://annaeanna.net/

INDIRIZZO UFFICIO: Piazza Sant’Agostino,16 – 10022 Carmagnola (TO)

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