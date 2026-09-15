Ti sposi nel 2027? Il 27 settembre Atelier Genola apre le porte alle future coppie

Settembre è uno dei momenti in cui, per molte coppie, i preparativi iniziano a diventare qualcosa di concreto. Si cominciano a cercare idee, a immaginare lo stile del matrimonio e, inevitabilmente, il pensiero va anche all’abito.

È proprio alle coppie che stanno iniziando questo percorso che Atelier Genola dedica l’Open Day di domenica 27 settembre, in programma dalle 15 alle 19 nella sede di via Frassinetto 18, a Genola.

Un appuntamento che porterà nel Cuneese futuri sposi e future spose anche dal resto del Piemonte e dalla vicina Liguria, per un pomeriggio pensato non soltanto per presentare le nuove collezioni 2027, ma per far conoscere da vicino il mondo dell’atelier.

Protagonisti saranno naturalmente gli abiti. Le nuove proposte dedicate alla sposa, tra cui la linea Zagara, incontreranno le collezioni pensate per lui, offrendo alle coppie una prima panoramica sugli stili, le linee e le tendenze della prossima stagione.

Ma l’idea dell’Open Day va oltre la semplice scoperta delle collezioni.

Atelier Genola ha scelto infatti di costruire intorno all’appuntamento una vera esperienza: gli ospiti potranno conoscere le consulenti, visitare gli spazi e trascorrere del tempo in atelier con calma, lasciandosi ispirare dalle nuove proposte. Ad accompagnare il pomeriggio ci sarà inoltre un piacevole aperitivo, per aggiungere all’incontro un momento conviviale e rendere la giornata ancora più piacevole da condividere in coppia.

Un modo diverso per avvicinarsi alla scelta dell’abito, senza partire necessariamente da un modello preciso, ma lasciandosi guidare dalle sensazioni e iniziando a capire quali forme, tessuti e dettagli riescano davvero a raccontare il proprio stile.

Alle spalle c’è una storia che a Genola prosegue dal 1979. In oltre quarant’anni Atelier Genola ha accompagnato generazioni di spose e sposi, diventando una realtà conosciuta ben oltre i confini della provincia di Cuneo e capace di richiamare coppie da tutto il Piemonte e dalla Liguria.

L’Open Day del 27 settembre diventa così anche un’occasione per entrare in contatto con questa esperienza e iniziare, in modo piacevole e informale, uno dei percorsi più personali dei preparativi per il matrimonio.

L’appuntamento è dalle 15 alle 19, con due fasce di ingresso, dalle 15 alle 17 e dalle 17 alle 19. La partecipazione è gratuita e, per permettere allo staff di dedicare la giusta attenzione agli ospiti, i posti sono limitati ed è richiesta la prenotazione attraverso la pagina dedicata all’evento accessibile CLICCANDO QUI