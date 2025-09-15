Cuneo 2027, Giancarlo Boselli è il primo candidato ufficiale: "Degrado e conflitti di interessi, questa città ha bisogno di un nuovo governo" [FOTO]

Come annunciato nei giorni scorsi Giancarlo Boselli ha illustrato ufficialmente la sua candidatura alla carica di sindaco di Cuneo.

Il 2027 è ancora lontano ma Boselli, già ex vicesindaco ed attualmente consigliere comunale, ha voluto anticipare tutti in vista delle prossime amminitrative.

Nel pomeriggio odierno, in via Meucci, l'incontro con cittadini e sostenitori per illustrare le prime linee guida del suo progetto politico.

L’annuncio è accompagnato dalla presentazione del simbolo della lista civica “Indipendenti Boselli Sindaco”, che raffigura la torre civica stilizzata al centro di un cerchio bianco, incorniciato dai colori giallo e blu.

Accanto a Boselli il collega degli "Indipendenti" Paolo Armellini.

"L'annuncio della candidatura è avvenuto così presto perché la fase di progettazione è più importante della fase di esecuzione - hanno spiegato dal gruppo -. Stiamo ascoltando i cittadini e richiede tempo. Non bastano i canonici cinque mesi prima delle elezioni. Frazioni e quartieri hanno tanti problemi.

"Pensiamo - proseguono gli "Indipendenti" - che la città abbia bisogno di un nuovo governo. La sindaca e la sua giunta non la governano più da molto tempo. Le due forze portanti della coalizione sono incompatibili tra loro. Inoltre ci sono questioni gravi che pesano su città, non affrontate e non risolte: Cuneo ha perso suo prestigio e autorevolezza di città capoluogo. Siamo, come Comune, maggiori azionisti delle partecipate ma contiamo poco o nulla. Un esempio chiaro è il Miac. Evidenziamo poi una situazione gravissima dal punto di vista del bilancio, chiediamo da mesi spiegazioni alla sindaca che però non risponde. In corso di preparazione un nuovo appalto di 8 milioni che però non parla di scuole o case di riposo. Degrado della città ora acclarato su otto dieci zone di quartieri e frazioni cittadine. Noi chiediamo che tutti debbano rispettare regole e leggi. Ruolo della polizia locale? Alle 19 cessano servizio, né lavorano sabato e domenica. Loro lavorerebbero volentieri anche di notte. Cerchiamo dialogo ma non c' è".

"Abbiamo 400 telecamere - hanno concluso dal gruppo del candidato Boselli - , chiediamo sorveglianza in tempo reale delle 10 zone più critiche: i nostri agenti hanno bisogno di essere coadiuvati da operatori specializzati in situazioni critiche".

Infine, proposte anche per il Piano Regolatore.

"Va adeguato. Vogliamo controlli su licenze che le licenze rilasciate siano effettive, recuperare edifici pubblici abbandonati da tempo, come ex villa Invernizzi. Riteniamo poi che il degrado al policlinico inaccettabile, la sindaca non ha più maggioranza per proporre determinate modifiche. Serve trasparenza ed evitare conflitti di interessi. Se uno è assessore e anche architetto o ingegnere non dovrebbe assumere incarichi dal Comune (o almeno essere chiaro). Infine: la montagna fondamentale per Cuneo, ma manca un vero rapporto con i Comuni del territorio. Vogliamo rivolgerci anche a chi si è astenuto. Alla sindaca dico continua così, ci vediamo tra due anni.

Al primo turno siamo pronti a presentarci da soli".