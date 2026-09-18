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Eventi | 18 settembre 2026, 18:27

Busca 360°, al via il torneo di calcio-balilla

Divertimento in Piazza della Rossa

Busca 360°, al via il torneo di calcio-balilla

Sabato 19 settembre Piazza della Rossa ospiterà “Busca 360°”, il torneo di calcio-balilla organizzato dalla Pro Loco di Busca.
 

La giornata prevede due categorie, femminile e maschile, con ritrovo alle 14.00, inizio del torneo alle 14.30 e finale prevista alle 20.00.


 

Le partite avranno una durata di 12 minuti, con 3 minuti di cambio. La quota di partecipazione è di 10 euro a persona, pari a 20 euro a coppia.
 

A seguire, spazio alla convivialità con grigliata di carne e intrattenimento con karaoke e Lallo Sax.
 

Per informazioni:
Mattia 339 765 3696
Matteo 347 173 9974

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