Consiglio comunale a Bra: in programma DUP, bilancio GAP e due mozioni su Adunata Alpini e stabilimento ex Dana

Il Consiglio comunale di Bra è convocato per martedì 29 settembre 2026, con inizio alle 16.30, nella sala Achille Carando del Palazzo municipale. La seduta sarà trasmessa in diretta streaming e, successivamente, in differita sul portale bra.consiglicloud.it, oltre che sul canale YouTube del Comune, garantendo così la massima trasparenza e partecipazione da parte dei cittadini .

All’ordine del giorno spiccano due proposte di mozione di forte valenza territoriale. La prima impegna il Comune a esprimere “pieno sostegno” alla candidatura di Cuneo quale sede dell’Adunata nazionale degli Alpini per il 2030, iniziativa di grande richiamo per l’intero territorio provinciale. La seconda mozione riguarda la solidarietà ai lavoratori dello stabilimento ex Dana di Sommariva Perno e l’opposizione alla dismissione del sito produttivo del Roero, tema sensibile per l’occupazione e il tessuto industriale della zona .

Tra i documenti economico-finanziari, il Consiglio è chiamato ad approvare il Bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) per l’esercizio 2025 e a ratificare la quinta variazione al Bilancio di previsione finanziario 2026/2028, già adottata dalla Giunta con deliberazione n. 159 del 25 agosto 2026. In programma anche la presa d’atto del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2027/2029, strumento fondamentale per definire le linee strategiche e gli indirizzi di medio periodo dell’amministrazione .

Completano l’agenda le comunicazioni del Presidente e del Sindaco, lo spazio dedicato alle interrogazioni, l’approvazione dei verbali delle sedute precedenti (dal n. 23 al n. 32 del 30 luglio 2026) e due provvedimenti di carattere tecnico-amministrativo: la costituzione di una servitù di pubblico passaggio a titolo gratuito su area comunale e l’estensione dell’oggetto sociale della società S.T.R. Srl per attività connesse alla gestione della TARI, la tassa sui rifiuti .

La seduta si preannuncia densa di temi rilevanti per la comunità braese, con particolare attenzione alle politiche di sviluppo territoriale, alla sostenibilità finanziaria e alla tutela dei posti di lavoro. I cittadini interessati potranno seguire i lavori in tempo reale grazie alla diffusione online, confermando l’impegno dell’amministrazione verso la trasparenza e la partecipazione attiva alla vita istituzionale .