La Piola d’Roucavioun, la cucina piemontese fatta come si deve

La Piola d’Roucavioun, a Roccavione, nasce esattamente da questa idea. Il nome richiama volutamente la tradizione piemontese, le vecchie piole, una certa familiarità con la tavola e con i sapori di casa. Ma fermarsi al nome sarebbe riduttivo, perché qui la piola è soprattutto un riferimento culturale, quasi una dichiarazione d’intenti. Nella sostanza, quella che si trova è una vera proposta di ristorazione, costruita con attenzione e con una cura che va ben oltre l’immagine della classica osteria.

La cucina parte da piatti riconoscibili, da ingredienti e preparazioni che appartengono alla memoria gastronomica piemontese, senza trasformare la tradizione in una cartolina. Non c’è bisogno di complicare una ricetta per darle valore. Spesso basta rispettarla, scegliere bene la materia prima, lavorare con attenzione sulle cotture e sugli equilibri e lasciare che siano i sapori a parlare. È proprio qui che si gioca l’identità della Piola d’Roucavioun.

La formula scelta è quella di un menu fisso a 30 euro, bevande escluse, pensato come un vero percorso completo: un piccolo assaggio di benvenuto dalla cucina, due antipasti, due primi, un secondo con il suo contorno e, per concludere, un piatto di dolci della casa. Una formula generosa, ma soprattutto coerente con l’idea del ristorante: far vivere la tavola senza fretta, attraverso una sequenza di portate che permette di assaggiare più preparazioni e di entrare davvero nella cucina della Piola.

Il menu, però, non resta mai immobile. Ogni settimana viene modificato, in tutto o in parte, seguendo la disponibilità delle materie prime, le idee della cucina e soprattutto il naturale alternarsi delle stagioni. È un modo per mantenere saldo il legame con la tradizione senza trasformarla in qualcosa di statico, ma anche per dare a chi ritorna la possibilità di trovare piatti nuovi accanto a sapori più familiari. La proposta della settimana viene sempre pubblicata sulla pagina Instagram del ristorante, che diventa così anche il modo più semplice per scoprire in anticipo cosa arriverà in tavola. In menu possono trovare spazio di volta in volta preparazioni come le cipolle ripiene, la battuta di carne, i tortini di verdure, il carpione, i tajarin, gli gnocchi, i risotti, i brasati, lo stinco di vitello al forno fino agli ottimi dolci piemontesi. Piatti che parlano un linguaggio familiare, concreto, ma che proprio per questo chiedono grande attenzione nell’esecuzione.

Perché è facile definire una cucina “tradizionale”. Molto meno facile è fare in modo che un piatto conosciuto riesca ancora a convincere al primo assaggio. Alla Piola d’Roucavioun l’obiettivo è esattamente questo: non inseguire effetti speciali, ma lavorare sulla qualità. Sulla materia prima, sulla precisione delle preparazioni, sull’equilibrio dei sapori e su quel genere di cura che forse non si nota immediatamente in un dettaglio, ma che alla fine si ritrova nel piatto. Ed è anche ciò che permette di superare un equivoco frequente: cucina tradizionale non significa necessariamente cucina rustica o approssimativa. Al contrario, sono spesso proprio le ricette più semplici e conosciute a lasciare meno spazio agli errori.

Anche la scelta di chiamare il ristorante d’Roucavioun va letta in questa direzione. Il riferimento a Roccavione, espresso nella parlata locale, lega il locale in modo netto al luogo nel quale nasce. Non come operazione folkloristica, ma come volontà di partire dal territorio e dalla sua cultura gastronomica per costruire un’identità precisa. In un momento in cui molte insegne della ristorazione tendono ad assomigliarsi, la Piola sceglie invece di dichiarare apertamente da dove viene. E lo fa soprattutto attraverso la cucina: piemontese, generosa, legata alle stagioni e costruita con la convinzione che la tradizione, quando è fatta come si deve, abbia ancora moltissimo da raccontare.