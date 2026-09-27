Ultima domenica di settembre tra feste patronali, sport in natura, mostre ed eventi

Tanti gli eventi interessanti nell’ultimo week end di settembre in Granda.

In concomitanza con le Giornate Europee del Patrimonio ci saranno molte opportunità di visite in luoghi, palazzi e giardini storici.

A Cuneo le biciclette saranno protagoniste con Cuneo Bike Festival, mentre in Valle Belbo e a Limone Piemonte si svolgeranno importanti eventi sportivi.

A Cherasco andrà in scena l’evento “Intrecci di Famiglia” di Rete Mamma dedicato ai più piccoli.

Numerosi i mercatini e le possibilità di camminate nella natura, come numerose sono le sagre paesane, i concerti, le occasioni di partecipare a festival in strada come “Eventi Luminosi Transitori” a Rocca Cigliè.

Completano le offerte per un fine settimana di relax gli spettacoli teatrali e le mostre d’arte e fotografiche.

Si consiglia sempre di controllare anticipatamente le previsioni del tempo.

Tutti gli eventi della provincia li trovate su www.visitcuneese.it e https://www.visitlmr.it.



In concomitanza con le Giornate Europee del Patrimonio proseguono le iniziative dell’iniziativa “Castelli Aperti”. Ecco i luoghi visitabili in provincia di Cuneo e gli orari.

Alba – Museo Diocesano di Alba: aperto dalle 14.30 alle 18.30.

Prenotazioni:https://castelliaperti.it/it/beni/musei/museo-della-cattedrale-mudi-alba.html

Barolo – Castello Falletti di Barolo e WIMU Wine Museum: aperto dalle 10.30 alle 19. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/castello-falletti-di-barolo-wimu-wine-museum.html

Bra – La Zizzola: dalle 10 alle 18. Ingresso gratuito.

Bra – Museo Civico di Storia Naturale Craveri: aperto dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30.

Bra – Museo Civico di Palazzo Traversa: aperto dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30.

Bra – Museo del Giocattolo: ingresso esclusivamente con visita guidata negli orari: 10.30 - 11.30 - 14.30 - 15.30 – 16.30. Non necessaria la prenotazione.

Cherasco – Palazzo Salmatoris: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Ingresso gratuito.

Corneliano d'Alba – Torre di Corneliano: dalle 10.30 - 13.30 e dalle 15 alle 18. Prenotazione richiesta solo per i gruppi ai numeri Tel. 338/9654524 - 339/6541344. Ingresso gratuito.

Dronero – Museo Civico Luigi Mallé: dalle 15 alle 19 (ultimo ingresso ore 18.30).

Fossano – Castello dei Principi D’Acaja: aperto con partenza tour alle ore 11, 15 e 16.30. Biglietteria presso l’Ufficio Turistico (corte interna del maniero). Consigliata la prenotazione. Numero Verde 800 210 762 - Tel. 0172 601 60; iatfossano@visitcuneese.it.

Govone – Castello Reale: aperto dalle 10 alle 12:30 e dalle 15 alle 18 (ultimo ingresso ore 17.30). Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/castello-reale-di-govone.html

Lagnasco – Castelli Tapparelli D'Azeglio di Lagnasco: visite guidate nei seguenti orari 10, 11.30, 15, 16.30.

Magliano Alfieri – Museo dei soffitti in gesso e Teatro del Paesaggio - Castello degli Alfieri di Magliano: aperto con orario 10.30-18.30 (ultimo ingresso 17.30).

Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/castello-degli-alfieri-di-magliano.html

Manta – Castello della Manta: aperto con orario 10-18. Iscritti FAI gratuito.

Mombasiglio- Museo del Gen. Bonaparte nel Castello di Mombasiglio: dalle ore 10 alle ore 18.

Mondovì – Museo della Casa: orario 10 - 12.30 e 16 -18.30.

Priero - Borgo e Torre Medievale di Priero: visite guidate previa prenotazione dalle ore 10 alle ore 18. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/cuneo/borgo-e-torre-maestra-di-priero.html

Roddi - Castello di Roddi: visite guidate ogni ora ogni ora: 10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/castello-di-roddi.html

Saluzzo - Casa Cavassa: le visite si svolgeranno alle ore 11 e alle ore 16.30 e saranno in linea con il tema dell'iniziativa promosso dal Ministero della Cultura: “Proteggere il patrimonio. Rinnovare, resistere, reinventare”. Per informazioni e prenotazioni si può scrivere una mail a musa@itur.it o contattare il numero 329 3940334, anche via WhatsApp.

Saluzzo – Casa Natale di Silvio Pellico: visite accompagnate dalle 14 alle 19. Prenotazioni:https://castelliaperti.it/it/beni/musei/casa-pellico-casa-museo-di-saluzzo.html

Saluzzo – La Castiglia: orario 10-13 e 14-19.

Prenotazioni:https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/la-castiglia-di-saluzzo.html

Saluzzo – Torre Civica e Pinacoteca Olivero: orario 10-13 e 14-19.

Prenotazioni:https://castelliaperti.it/it/beni/torri/torre-civica-di-saluzzo.html

Saluzzo - Villa Belvedere Radicati: orario 10-13 e 14-19.

Prenotazioni:https://castelliaperti.it/it/beni/ville/villa-belvedere-di-saluzzo.html

Savigliano – Museo Civico A. Olmo e Gipsoteca D. Calandra: orario 10-13 e 15-18.30.

Savigliano – Palazzo Muratori Cravetta: visite guidate con prenotazione obbligatoria con orari 09.30 e 14.

Prenotazione obbligatoria: ufficioturistico@comune.savigliano.cn.it

Savigliano – Torre Civica: visite ore 10.30 e 15. Prenotazione consigliata: ufficioturistico@comune.savigliano.cn.it Punto di accoglienza: ufficio turistico, piazza Santarosa.

Serralunga d’Alba – Castello di Serralunga d’Alba: aperto con visite guidate alle ore 10.30; 11.15; 12; 12.45; 14.30; 15.15; 16; 16.45; 17.30.

Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/castello-di-serralunga-dalba.html

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CUNEO

LAUDATO SIE

Nel week end sarà visitabile presso il Santuario Madonna degli Angeli, la mostra “LAUDATO SIE”, un allestimento artistico di profonda spiritualità e grande attualità. Orario: dalle ore 8 alle 12 e dalle 15 alle 19. Ingresso libero. Info: 333 30 28 355.

CUNEO - SPINETTA

SAN FOCA

Domenica 27 settembre, in serata, “Cena del giardiniere”, serata musicale e alle 22.30 lo spettacolo pirotecnico “Fireworks”. Info: https://event1.it/organizzatori/san-foca-spinetta

CUNEO

CUNEO BIKE FESTIVAL

Domenica 27 settembre, sesta edizione del Cuneo Bike Festival verrà proposta una pedalata cittadina per famiglie. In piazza Galimberti torneranno i grandi classici come il pump track e la ciclofficina. Numerosi gli eventi collaterali alla manifestazione. Info: https://cuneobikefestival.it/events/

CUNEO

MILITARE BIKE

Domenica 27 settembre, salita in pulmann fino al Colle della Maddalena e grande discesa su due ruote lungo tracciati storici, sterrati immersi nel foliage di inizio autunno e tratti suggestivi del Parco Fluviale, con accompagnamento di guide esperte. Lungo il percorso tappe speciali e sosta al Forte di Vinadio. Info: https://www.vallesturaexperience.it/prodotto/militare-bike/

CUNEO

ESSECI SANTA CROCE

Nel week end prosegue l’inaugurazione del nuovo polo culturale, con un programma ricco di eventi, incontri, approfondimenti e attività per tutte le età. L’avvio di ESSECI sarà una festa collettiva aperta alla cittadinanza, con un ricco programma di attività, incontri e momenti di approfondimento per celebrare il nuovo polo culturale di Cuneo. Info: www.cuneocultura.it

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ALBA

ALBA SOTTERRANEA

Domenica 27 settembre, in piazza Risorgimento, di fronte al municipio o all’ufficio turistico, iscrizioni e partenza per visita ai sotterranei della città. Info: ambientecultura.it

ALBA - RICCA

Domenica 27 settembre alle 17, presso il Teatro parrocchiale di Ricca di Diano d'Alba, si terrà lo spettacolo teatrale “Ruse per la roba”, della compagnia Nostro Teatro di Sinio, dedicato ad “Alec” Gianfranco Alessandria. Offerta libera con ricavato a favore della comunità "L'accoglienza".

ALBA

FESTA DEL VINO

Domenica 27 settembre, dalle 11 alle 19, la città ospiterà la seconda puntata della 27a edizione della festa del Vino di Go Wine, con degustazioni nelle vie del centro e la celebrazione delle produzioni di Langhe Roero e Monferrato. Info: www.gowinet.it

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BENE VAGIENNA

Domenica 27 settembre, presso la Cella della Torre Campanaria della Parrocchiale di Bene Vagienna, sarà ancora possibile visitare la rassegna fotografica "Espressioni d'Arte" di Sergio Galleano, a cura dell'associazione "Amici di Bene". Ingresso libero. Info: https://www.amicidibene.it/

BENE VAGIENNA

MOSTRE

Nel week end saranno visitabili le numerose mostre in corso a Bene Vagienna, nella Cella Campanaria, nella chiesa di San Bernardino, nel Palazzo Lucerna di Rorà e in Casa Ravera. Consultare il sito https://www.amicidibene.it/

BENE VAGIENNA

Domenica 27 settembre, in occasione della Giornata Europea del Patrimonio, verranno organizzate delle speciali visite guidate presso l'area di Augusta Bagiennorum, a cura della direttrice Sofia Uggè. Ingresso libero. Info: www.archea.info/

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BORGO SAN DALMAZZO

SPECIALE G.F. BIANCO

Domenica 27 settembre, alle ore 14.30, “Un Borgo da Scoprire! Speciale Gian Franco Bianco”, visita guidata tra le vie del centro storico sulle tracce del libro Ai Tre Galli e… dintorni, con partenza da Piazza Liberazione. Alle ore 17 si procederà all’intitolazione della piazza dedicata a Gian Franco Bianco. Alle ore 18, “Impressions, à la française”, recital per arpa e fisarmonica presso l’Auditorium Civico di Palazzo Bertello, con Francesca La Carruba, arpa, ed Ezio Ghibaudo, fisarmonica. Info: www.comune.borgosandalmazzo.cn.it

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BRA

PRO LOCO IN CITTÀ

In piazza Carlo Alberto “Pro Loco in Città”, la due giorni dedicata alla convivialità e al buon cibo. Info: https://www.turismoinbra.it

BRA

WE GIOVANI

Domenica 27 settembre si terrà #We Giovani, progetto organizzato dalla consulta Giovanile di Bra, in alcune location cittadine, fra cui Palazzo Mathis. Workshop, tavoli tematici, attività su educazione, cultura, benessere lavoro, prevenzione. Info: https://www.instagram.com/p/DdRdj2IAM0T/

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BRIAGLIA

LANDANDÈINSIEME

Domenica 27 settembre verrà organizzata una camminata per famiglie con partenza ed arrivo presso l'area Belvedere di Briaglia. Si tratta di un percorso adatto a tutti e molto panoramico che prevede intrattenimenti circensi con l'associazione Fuma che 'Nduma e la visita ai vigneti locali di Giorgio Chiadò. La camminata si concluderà con il pranzo al Belvedere con il sacco preparato dall'associazione Contadini Monregalesi. Info: 370 31 12 101.

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BUSCA

MERAVIGLIE IN CAPPELLA

Domenica 27 settembre, alle ore 14, con partenza da piazza Santa Maria, in occasione della Giornata Europea del Patrimonio 2026, viene proposta l’iniziativa “Meraviglie in Cappella”, un percorso dedicato alla scoperta di alcune delle cappelle del territorio. L’itinerario toccherà Santo Stefano, Madonna del Campanile, San Quintino, San Sebastiano, San Martino, San Giacomo e La Madonnina, con aperture straordinarie e visite ai luoghi di interesse. Info: 340 31 68 078 - https://www.comune.busca.cn.it/

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CARAMAGNA PIEMONTE

SAGRA DELLA BATTUTA

Domenica 27 settembre si terrà la quarta edizione della “Sagra della Battuta”, un punto di riferimento per la celebrazione della carne di razza piemontese e delle eccellenze del territorio. Eventi gastronomici, concerti, eventi e molto altro.

Info: 379 30 82 052 - www.prolococaramagna.it

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CERESOLE D’ALBA

MUBATT

Domenica 27 settembre, dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.30, visite guidate gratuite al muBATT - Museo della Battaglia di Ceresole d'Alba del 1544. Il percorso di visita ha l’obiettivo di raccontare la battaglia ed evidenziare lo stretto legame tra il territorio di Ceresole d’Alba e la sua straordinaria storia, ricca di vicissitudini. Info: https://www.turismoinlanga.it/it/museo-della-battaglia-ceresole-dalba/

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CEVA

CAMMINATA SETTEMBRINA

Domenica 27 settembre, partenza alle ore 9, per la “49ª Camminata Settembrina”, dall’ Oratorio "G. Borsi", camminata non competitiva aperta a tutti. La quota di iscrizione comprende una maglietta ricordo. È possibile fermarsi anche per il pranzo organizzato in loco.

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CHERASCO

RETE MAMMA – INTRECCI DI FAMIGLIE

Domenica 27 settembre nel centro storico della città si terrà l’evento “Intrecci di Famiglie” organizzato da Rete Mamma, con laboratori, talk, musica e festa finale, tutto dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie. Info: www.retemamma.it

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CHIUSA PESIO

IMPRESSIONI DI LUCI E OMBRE… AL MUSEO

Nel week end sarà ancora possibile visitare, presso il Complesso Museale "Cav. G. Avena", la mostra "Impressioni di Luci e Ombre… al Museo", un originale percorso espositivo realizzato dalle alunne e dagli alunni delle classi 2ª A e 2ª B della Scuola Secondaria di I Grado di Chiusa di Pesio. Info: 0171/734990.



CHIUSA PESIO - ABRAU

FESTA SAN MAURIZIO

Domenica 27 settembre, la frazione Abrau, nel Comune di Chiusa di Pesio, si prepara a celebrare San Maurizio con un fine settimana all’insegna della tradizione, della convivialità e dell’intrattenimento. Info: 333 28 77 778 - 328 46 52 260.

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COSTIGLIOLE SALUZZO

PASSEGGIATA MEDIEVALE

Domenica 27 settembre ritrovo alle 9.45 in piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e partenza alle 10 dal retro di Palazzo La Tour, per la passeggiata medievale nell’antico borgo. L'iniziativa fa parte dell'89ª Sagra Regionale dell'Uva Quagliano ed è organizzata dalla cooperativa La Fabbrica dei Suoni ed è pensata per i bambini dai 4 ai 10 anni e per i loro genitori. Per un giorno il borgo medievale diventa una grande storia da esplorare insieme. Info: www.lafabbricadeisuoni.it/

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DEMONTE

LUOGHI D’ASSENZA

Domenica 27 settembre sarà visitabile a palazzo Borelli la mostra fotografica di Miriam Nardone e Sara Vassallo dal titolo "Luoghi d'assenza". Orario: 10.30-12 / 17-18.30. Info:

338 20 86 992.

DEMONTE

VISITE PALAZZO BORELLI

Domenica 27 settembre, alle 15.30, saranno possibili le visite guidate a Palazzo Borelli. Info: https://www.vallesturaexperience.it/la-valle-stura-2/cosa-vedere-2/?cat=storia

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DRONERO

ORIGINI FEST

Domenica 27 settembre, presso il Cineteatro IRIS, proseguono gli appuntamenti della nuova edizione di "Origini Fest", organizzata da O.P.S. Officina Per la Scena. L’edizione di quest’anno, intitolata “In equilibrio”, pone al centro un tema fondamentale: la sostenibilità, intesa come un percorso che nasce dalla partecipazione, dalla condivisione e dal senso di comunità. Info: www.officinaperlascena.it/wordpress/

DRONERO - TETTI

FESTA PATRONALE SAN MICHELE

Domenica 27 settembre S. Messa alle ore 11, animata dal coro Cantate. Nel pomeriggio alle 15.30 vespro con processione, giochi popolari e rottura delle pignatte. Info: 347 48 27 366 – 340 68 73 478.

DRONERO

PASSEGGIATA PER LA VITA

Domenica 27 settembre, con ritrovo alle ore 8.30 e partenza alle 9.30 da piazza Martiri della Libertà, si terrà l'11ª edizione della Passeggiata per la Vita, con percorso di 12,8 km. Tutto il ricavato della manifestazione verrà devoluto ad AIL Cuneo e a Fiore della Vita di Savigliano. Info: 380 31 75 118.

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FOSSANO

SALTA IL CASTELLO

Domenica 27 settembre, dalle ore 14, in piazza Castello, si terrà l’iniziativa dedicata al Freestyle Motocross e all'inclusione "Salta il Castello", con protagonista Vanni Oddera, pioniere della Mototerapia, insieme al Team Daboot e al rider professionista Massimo Bianconcini. Ingresso gratuito. Info: www.visitfossano.it

FOSSANO

MOSTRA ALESSIA CLEMA

Domenica 27 settembre, dalle ore 17.30 alle ore 19.30, presso la chiesa di San Giovanni, sarà ancora visitabile la mostra dell'artista Alessia Clema. Ingresso libero.

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LIMONE PIEMONTE

CRO MAGNON

Nel week end si disputerà la “Gran raid du Cromagnon”, leggenda del trail da Limone Piemonte a Sanremo, 100 km tra cielo, montagne e mare. Sarà un’edizione Zero, concepita come un progetto pilota esclusivo e altamente controllato. Info: https://impossibletarget.it

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MANTA

SYMBOLUM

Nel week end sarà ancora visitabile nella Chiesa di Santa Maria del Monastero e nell'ambito della rassegna "OMG - grandArte 2025-2026 - I confini del Sacro", la mostra "Symbolum" a cura di Franco Giletta, che propone una riflessione sulla figura umana e sul volto. Orario 14.30-18.30. Ingresso libero. Info: https://grandarte.it

MANTA

Domenica 27 settembre, presso il Castello della Manta, il Fai organizza "Botanica", una giornata speciale all'insegna delle storie di erbe e boschi, di frutti e piante antiche, con visite speciali a tema e approfondimenti dedicati. Prenotazione obbligatoria. Info: https://fondoambiente.it/

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MONDOVÌ

MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO

Domenica 27 settembre torna l'appuntamento nel rione Breo con antiquariato minore, vintage, modernariato, artigianato e creatività. Decine di espositori propongono oggetti d'altri tempi e da collezione. Info: www.casamalta.it

MONDOVÌ

SPORT IN PIAZZA

Domenica 27 settembre, dalle ore 14 alle 18.30 in piazza Monteregale, si terrà la giornata dedicata allo sport e all'outdoor. Si promuoveranno le attività e il benessere fisici e durante il pomeriggio sarà possibile scoprire “Movimenti”, il progetto dedicato a sport e crescita, con la presenza della psicologa dello sport dott.ssa Giorgia Rocchetta. Info: 0174/559289.

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MONTEU ROERO

IL ROERO RICORDA SAN FRANCESCO

Domenica 27 settembre, alle ore 10 pellegrinaggio/passeggiata sui sentieri del cammino di Assisi, da Monteu Roero a Vezza d’Alba. Info: www.belmonteu.it

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NIELLA TANARO

PREGHIERA DIPINTA

Domenica 27 settembre, dalle ore 15 alle 18, visite guidate a offerta libera alla parrocchiale e alle cappelle di Niella Tanaro, un itinerario artistico tra V e VI secolo. Prenotazione gradita. Info: www.comune.niellatanaro.cn.it/

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NOVELLO

FESTA PATRONALE DI SAN MICHELE

Domenica 27 settembre, alle ore 10, S. Messa presso la chiesa Parrocchiale di San Michele Arcangelo e alle 11 consegna delle Costituzioni ai ragazzi della Leva 2008 presso la Confraternita di San Giovanni. Alle ore 16.30, inaugurazione del Cammino di San Michele. Info:

NOVELLO

ERI TANTO CARINA DA PICCOLA

Domenica 27 settembre, in orario 10-12 e 16-19, presso la Confraternita San Giovanni dei Battuti Neri, sarà ancora visitabile la mostra “Eri tanto carina da piccola – ritratti di donne scomposte”. Il percorso presenta ritratti fotografici di 20 donne del passato e del presente che si sono battute e si battono tutt’oggi per la parità di genere e i diritti delle donne. Ingresso libero. Info: 338 59 95 260.

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ORMEA

MERCATINI DEL CUORE

Domenica 27 settembre, dalle ore 9 alle 19, nel centro storico di Ormea, tornano i Mercatini del Cuore. Info. 338 65 71 053.

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PRADLEVES

BRAMASSIADAS

Domenica 27 settembre proseguono gli appuntamenti di “Bramassiadas”, il quarto festival della coralità, nell’ambito di Occit’amo Festival in collaborazione con l’Escabòt, famoso coro di canto popolare delle valli occitane cuneesi, Comune di Pradleves e Pro Loco. Sabato 26 settembre concerto di Albada, trio a voci miste che rielabora e dà nuova risonanza ai canti della tradizione dell’Occitania pirenaica. Domenica 27 settembre alle 16.30 nella chiesa parrocchiale, si alterneranno La Cevitou, diretta da Paola Luciano, il Coretto valdese di Torre Pellice, diretto da Cristina Pretto, e il Coro La Draia, diretto da Riccardo Davit. Info: 342 93 85 503 -prolocopradleves@google.com

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RACCONIGI

TROVAROBE

Domenica 27 settembre dalle ore 7.30 alle ore 18 le vie del centro storico della città ospiteranno il "Trovarobe", grande mercatino dell'antiquariato, del collezionismo e modernariato. Info: 392 08 11 406.

RACCONIGI

VISITA TENUTA BERRONI

Domenica 27 settembre, alle ore 14.45, verrà organizzata una speciale visita guidata presso la Tenuta Berroni, con curiosità tratte da antiche mappe catastali, fotografie storiche e documenti unici sul territorio. Info: www.cuneoalps.it

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ROBILANTE

TRIATHLON DEL BOSCAIOLO

Domenica 27 settembre, dalle ore 9, inizio delle competizioni del "Triathlon del Boscaiolo – 3° Memorial Giordanengo Eliano" in piazza della Pace. L'evento, promosso dal Comune di Robilante e dalla Pro Loco in stretta collaborazione con l'Associazione Boscaioli delle Valli Piemontesi e gli Amici Boscaioli d'Italia, unisce sport, spettacolarità e tradizione per celebrare i gesti antichi e le competenze del lavoro nei boschi. Info: https://www.comune.robilante.cn.it/

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ROCCA CIGLIÈ

EVENTI LUMINOSI TRANSITORI

Domenica 27 settembre, nelle location di piazza Balcone di Langa e Cappella dell’Assunta, e nelle vie del paese, proseguono gli appuntamenti dell’evento “Eventi Luminosi Transitori”. Stand, talk, musica, arte, incontri e spettacoli attraverseranno Rocca Cigliè e i suoi spazi, mettendo in relazione linguaggi ed esperienze diverse. Info: https://www.instagram.com/__venerdi__/

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SALUZZO

POLIFONICI 40TH EDITION

Domenica 27 settembre, alle ore 17, presso il Pala CRS di Saluzzo, I Polifonici del Marchesato celebreranno i loro 40 anni insieme al gruppo orchestrale "I Musici del Marchesato". Saranno accompagnati sul palco dal Coro degli ex-coristi, un'apposita formazione diretta dal M° Enrico Miolano. Info: https://www.polifonicidelmarchesato.it/

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SAMPEYRE

FIERA DI SAN MICHELE

Domenica 27 settembre grande giornata della “Fiera di San Michele”, con bancarelle per le vie del paese, giochi per bambini, scuola in fiera, mostra zootecnica, parete di arrampicata, spettacolo di danze aeree, musica tradizionale e, nel pomeriggio, la tradizionale Radunà, la discesa delle mandrie dalle Alpi. Info: 333 22 33 725.

SAMPEYRE

ESCURSIONE ALL’ALEVÈ

Domenica 27 settembre, alle ore 8, il Parco del Monviso organizza la "Traversata nel Bosco dell'Alevè", una suggestiva escursione con partenza da Sampeyre, nel periodo di bramito del cervo. Il percorso è adatto ad escursionisti e famiglie con bambini abituati a camminare in montagna. La durata sarà di circa 5 ore. Info: www.parcomonviso.eu

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SANTO STEFANO BELBO

TRAIL DEL MOSCATO D’ASTI

Domenica 27 settembre a partire dalle ore 7.30, il via di tutte le altre distanze del Trail del Moscato d’Asti (54 - 21 -10 km). Alle ore 10.15 partenza Nordic Walking e alle 10.30 partenza Camminata Enogastronomica ( fianco municipio). Alle ore 12.30 inizio pranzo in piazza. Info: https://dynamic-center.it/eventi/

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SAVIGLIANO

VISITE EX CONVENTO DI SANTA MONICA

Domenica 27 settembre, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, il Comune di Savigliano, in collaborazione con l'Università degli Studi di Torino, sede di Savigliano, e con l'Ufficio Turistico, propone la visita all'ex Convento di Santa Monica, oggi sede decentrata dell'Università. Le visite guidate si terranno sabato 26, alle ore 15, e domenica 27, alle ore 11 e alle 15. Info: ufficioturistico@comune.savigliano.cn.it

SAVIGLIANO

TRENTENNALE CRI

Domenica 27 settembre, il Comitato Croce Rossa Italiana di Savigliano organizza due giornate ricche di attività e spettacoli per festeggiare il proprio trentennale e conoscere meglio l'ambiente del CRI. Eventi adatti a grandi e piccoli. Ingresso libero. Info: https://www.crisavigliano.it/

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SERRALUNGA D’ALBA

SAGRA DELLA CUGNÀ

Nel week end, torna nel borgo langarolo “La Sagra della Cugnà”. Sabato 26 settembre nel Castello sarà possibile degustare le Cugnà artigianali dei produttori locali. Alle ore 17, l’attore Paolo Tibaldi presenterà "Abitare Il Piemontese", narrazione sulla tradizione gastronomica Piemontese, con ingresso libero (posti limitati). Domenica 27 settembre, dalle ore 9, in piazza Umberto la cugnà e i prodotti tipici locali saranno protagonisti nel mercatino. Dalle ore 11 stand gastronomici gestiti dalle pro loco del territorio con musica del gruppo La Cricca Dij Mes-Cia'. Passeggiate guidate per il borgo alle 11 e alle 15.30. Info: 327 25 18 230 - 339 68 93 244 -https://travellingtoserralunga.it/

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TARANTASCA

FREE DRIFT

Sabato 26 settembre, dalle 17 alle 24, e domenica 27 settembre, dalle 10 alle 18, nella zona industriale, andrà in scena “Free Drift”, manifestazione con auto da Rally, Drift, Tuning e Storiche, con la possibilità di salire a bordo da passeggeri. Info: 342 85 14 553 – 339 24 66 555.

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VEZZA D’ALBA

TREKKING

Domenica 27 settembre, alle ore 15.30, partenza della camminata “Progetto Amico Albero - Trekking Alberi Storici” dal Museo Naturalistico del Roero. Info: 339 73 90 351.

VEZZA D’ALBA

CAMMINO DI ASSISI

Domenica 27 settembre, nel “Cabanun”, pranzo per i partecipanti al pellegrinaggio da Monteu Roero a Vezza d’Alba. Nel pomeriggio incontro con la comunità di Vezza e visita guidata alla Confraternita di San Bernardino, al Museo Naturalistico e ai punti panoramici delle Rocche.

Info: www.belmonteu.it

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VILLAR SAN COSTANZO

FESTA PATRONALE

Domenica 27 settembre, alle ore 10, “Raduno Motori” e passerella per le vie del paese. Alle 12.30 “Aperipranzo Agricul en Cumpagnia” e alle 14.30 gara alla Baraonda. Alle ore 18 Gara Dolciaria “Turta faita en Cà” e alle 19 cena offerta a villaresi e frazionisti a base di Polenta e Spezzatino presso Casa delle Idee ex bocciofila. Info: 329 74 73 235 – 340 92 56 137 – 339 24 69 128.