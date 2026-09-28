Fede, natura e territorio: a Novello inaugurato il nuovo "Cammino di San Michele"

Una giornata straordinaria all'insegna della spiritualità, dell'escursionismo e della comunità. Domenica 27 settembre, il comune di Novello ha fatto da cornice all'inaugurazione ufficiale del Cammino di San Michele di Novello, un nuovo percorso di fede e natura che arricchisce l'offerta sentieristica del territorio.

L'evento si è svolto in concomitanza con il Raduno Regionale della FIE (Federazione Italiana Escursionismo), richiamando un successo di pubblico straordinario: ben oltre 170 camminatori che, per un giorno, hanno vestito i panni di veri e propri pellegrini.

I partecipanti hanno percorso l'itinerario scoprendo gli angoli più suggestivi del territorio. All'iscrizione, a ciascun camminatore è stata consegnata la Credenziale, il documento ufficiale del pellegrino. Lungo il tragitto, ad ogni tappa, è stato applicato un timbro speciale per certificare il passaggio presso le 8 cappelle dislocate sul percorso. Il cammino si è poi concluso con una suggestiva tappa finale all'interno della stupenda chiesa di Novello, dove i partecipanti hanno ricevuto l'ultimo timbro.

Un momento di profonda spiritualità ha toccato il cuore della giornata grazie alla benedizione del cammino e delle prime credenziali, officiata dai parroci don Mario Merotta e don Bruno, insieme a don Francesco Mollo, giunto in rappresentanza della Diocesi di Alba.

L'inaugurazione del percorso è stata anche l'occasione per l'Amministrazione Comunale di presentare una novità cartellonistica strategica per il turismo locale. È stato infatti svelato il nuovo cartello che verrà posizionato nei tre ingressi del paese, recante la scritta: "Comune Outdoor, nel territorio del barolo e della nascetta", a sottolineare il legame indissolubile tra sport all'aria aperta ed eccellenze enogastronomiche.

La giornata ha riservato anche una grande ed emozionante sorpresa. L'Amministrazione Comunale, a nome di tutta la cittadinanza di Novello, ha tributato un caloroso ringraziamento all'Associazione Naturaltrek. Ai rappresentanti del gruppo è stata consegnata una bellissima targa di riconoscimento per premiare gli sforzi e l'instancabile lavoro svolto in questi mesi dai volontari, che hanno messo a disposizione il proprio tempo e le proprie competenze per dare vita a questo cammino di fede.

Il successo dell'iniziativa è stato il frutto di una grande sinergia collettiva. Gli organizzatori hanno voluto esprimere la propria gratitudine a tutti i partecipanti e alle realtà che hanno reso possibile la giornata: la Proloco, rinomata per la sua splendida accoglienza, l'Amministrazione Comunale e il coro che ha accompagnato la fine dell'evento con splendide voci. Un ringraziamento speciale è andato anche a Franco Bordino di Alba, che ha generosamente messo in palio un bellissimo zaino ad estrazione.

Il grazie più grande e sentito è stato però rivolto a tutti i cittadini novellesi e ai volontari che, con la simpatia, il calore e la straordinaria ospitalità che li contraddistinguono, collaborano quotidianamente per la perfetta riuscita di ogni evento in paese.