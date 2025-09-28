A Cuneo grande partecipazione alla quinta edizione di “Una Serata con gli Ingegneri” [FOTO e VIDEO]

Ieri (sabato 27 settembre) il Teatro Toselli e il centro di Cuneo sono stati cornice della quinta edizione di “Una Serata con gli Ingegneri”, l’appuntamento promosso dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo che ha riunito professionisti, istituzioni e cittadini attorno al tema “L’ingegneria: innovazione e sostenibilità”.

La manifestazione ha confermato la sua vocazione di momento di incontro e confronto tra mondi diversi, con un pubblico numeroso e attento che ha seguito con interesse sia il convegno tecnico-scientifico sia le iniziative collaterali.

Il pomeriggio si è aperto con i saluti istituzionali di Patrizia Manssero sindaca dei Cuneo, Roberta Robbione sindaca di Borgo San Dalmazzo e un intervento- video di Alberto Cirio presidente della Regione Piemonte, a cui si sono aggiunti nella seconda parte del convegno, quelli di Luca Robaldo presidente della Provincia e di Marco Gallo assessore regionale alla Pianificazione territoriale Paesaggistica ed Urbanistica.

I lavori sono proseguiti con gli interventi di Adriano Scarzella presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Cuneo, Walter Cavrenghi presidente di Confprofessioni Piemonte, Stefano Sapienza consigliere di Inarcassa e membro di Giunta, Anna Porro presidente F.I.O.P.A.(Federazione interregionale Ordini Piemonte e Valle d’Aosta) e Angelo Domenico Perrini, presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

Come relatori sui temi di innovazione e sostenibilità sono intervenuti: Guido Saracco, già rettore del Politecnico di Torino, con un video registrato dall’estero, Amalia Ballarino, senior scientist al CER, Roberto Mancini, fondatore di For Engineering Architecture, Roberto Giordano professore del Politecnico di Torino e Remo Giulio Vaudano, vicepresidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

Le relazioni hanno posto al centro la sfida di coniugare progresso tecnologico e tutela ambientale, sottolineando il ruolo dell’ingegneria come leva decisiva per lo sviluppo sostenibile. Ad allietare il lungo pomeriggio convegnistico due intermezzi musicali con la splendida voce del soprano cuneese Serena Garelli.

Accanto al confronto scientifico, l’evento ha assunto anche una forte dimensione comunitaria. Sono stati accolti ufficialmente i neoiscritti all’Ordine e premiati gli ingegneri che festeggiavano i cinquanta e sessanta anni di laurea, in un ideale passaggio di testimone tra generazioni. Un momento che ha saputo unire l’entusiasmo dei giovani professionisti con l’esperienza di chi ha dedicato decenni alla crescita della professione.

Di seguito, le interviste realizzate da Daniela Bianco – riprese e montaggio di Riccardo Lacqua: