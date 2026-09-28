Cuneo, una domenica nel cuore della Sardegna: il 25 ottobre torna il “Pranzo Tipico Sardo”

Una giornata per ritrovare e condividere i sapori, i racconti e le tradizioni della Sardegna, anche lontano dall’Isola. È questo lo spirito della Giornata Sarda organizzata dall’Associazione Culturale Sarda “Andrea Parodi” di Cuneo, in programma domenica 25 ottobre 2026 presso la Sala Polivalente 224, in Strada Provinciale 3, frazione Bombonina, Cuneo.

Un appuntamento pensato non soltanto per gli appassionati della cultura sarda, ma per tutte le persone che desiderano trascorrere una domenica all’insegna dell’incontro, della convivialità e delle tradizioni.

Dalla cultura alla tavola: una giornata tutta da vivere

La giornata prenderà il via alle ore 11, con un momento dedicato alla cultura e alla letteratura. Sarà infatti presente la scrittrice Francesca Falciani, che presenterà le sue ultime opere e, in particolare, un libro dedicato alla figura della donna sarda.

Un’occasione per parlare di Sardegna attraverso la voce della letteratura e per approfondire il ruolo, la storia e la cultura delle donne dell’Isola.

Il programma proseguirà con la presentazione e la benedizione del nuovo Circolo Culturale “Andrea Parodi”, alla presenza dei soci e degli ospiti, dando così spazio anche alla vita associativa e alla volontà di mantenere vivo il legame con le proprie radici.

Poi sarà il momento più atteso dai buongustai: alle ore 13 prenderà il via il Pranzo Tipico Sardo.

Malloreddus, maialetto allo spiedo e sapori dell’Isola

Il menù accompagnerà i partecipanti in un vero e proprio viaggio gastronomico attraverso la Sardegna.

Si comincia con l’antipasto, per poi proseguire con i Malloreddus alla Campidanese, uno dei piatti più rappresentativi della tradizione culinaria isolana.

Come secondo, protagonista sarà il maialetto allo spiedo con patate al forno, preparazione simbolo delle grandi occasioni conviviali sarde.

A completare il pranzo sarà il dessert.

Il costo è di 28 euro a persona, con acqua e un bicchiere di vino compresi.

Per i più piccoli è previsto inoltre un menù bambini, dai 4 ai 10 anni, al costo di 8 euro.

Non solo gastronomia: la Sardegna si racconta anche attraverso la musica e la danza

La Giornata Sarda sarà soprattutto un momento di incontro. Dopo il pranzo, infatti, spazio alle tradizioni popolari e ai balli tradizionali sardi, per trasformare la tavola in una vera festa capace di coinvolgere partecipanti e ospiti.

Una giornata che, nelle intenzioni dell’Associazione, vuole unire cultura, identità, memoria e socialità, creando un ponte tra la Sardegna e il territorio cuneese.

Come sottolinea il presidente dell’Associazione Culturale Sarda “Andrea Parodi”, Antonio Michele Iecle, l’iniziativa nasce proprio con l’obiettivo di offrire un’occasione di condivisione e di valorizzazione della cultura e delle tradizioni sarde.

Prenotazione obbligatoria: ecco come partecipare

Per partecipare al pranzo è gradita la prenotazione con prevendita dell’intero importo, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare l’organizzazione:

📞 349 2124725

✉️ andreaparodicuneo@libero.it

L’appuntamento è dunque fissato per domenica 25 ottobre 2026, alla Sala Polivalente 224, Strada Provinciale 3, frazione Bombonina, Cuneo.

Una domenica per sedersi insieme a tavola, ascoltare storie, riscoprire tradizioni e lasciarsi conquistare dai profumi e dai sapori della Sardegna. Perché certe tradizioni, quando vengono condivise, non conoscono distanza.