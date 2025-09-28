Strafossan 2025, la rassegna compie 40 anni: presentazione nell’ex Chiesa di Santa Maria del Salice [FOTO e VIDEO]

Presentato lo scorso 26 settembre, in un piccolo patrimonio artistico fossanese, l’ex chiesa di Santa Maria del Salice, l’evento sportivo numero 40 della Strafossan. L’evento comunitario e solidale si terrà domenica 12 ottobre 2025.

Un appuntamento che raggiunge un traguardo storico, imperdibile per famiglie, scuole, associazioni, sportivi e cittadini che vogliono vivere Fossano in modo attivo, inclusivo e coinvolgente.

La Strafossan è da sempre una camminata ludico-motoria non competitiva di 5 km, aperta a tutte le età e a tutti i livelli di preparazione. Le si affianca la corsa competitiva agonistica di 10 km Fidal, organizzata grazie all’Atletica Fossano 75, che invece compie quest’anno 50 anni di fondazione. A raccontare alcune caratteristiche della nuova Strafossan nella videointervista la presidente del Comitato della Strafossan, Elena Parola, insieme alla vice sindaca fossanese Donatella Rattalino, l’assessore allo Sport Danilo Toti e il presidente della Fondazione CRF Giancarlo Fruttero.

Sarà ancora una volta una giornata di festa, incontro e condivisione che fa della città il palcoscenico di un grande evento per tutte e tutti. Il percorso, accessibile e panoramico, con partenza e arrivo al Villaggio Sportivo di Fossano, si sviluppa su un circuito ad anello. Solo per il 2025, è prevista una variazione temporanea: la camminata, giunta in Piazza Castello, svolterà in via Cavour, percorrerà un tratto di via Roma, raggiungerà il Bastione e proseguirà sul tracciato tradizionale. La variazione non riguarda la gara agonistica, che seguirà il percorso omologato FIDAL. Nei giorni dal 9 all’11 ottobre, il percorso sarà infatti a disposizione delle scuole cittadine, che potranno percorrerlo insieme agli insegnanti e ai compagni di classe.

La manifestazione è organizzata con il patrocinio della Regione Piemonte, Provincia di Cuneo, Comune di Fossano, e ATL Cuneese, con la collaborazione di oltre 250 sponsor e partner, un traguardo record per questa edizione. Un’edizione internazionale: la Strafossan incontra il mondo.

Quest’anno inoltre la Strafossan si arricchisce della preziosa collaborazione con l’associazione Melograno, attiva nella promozione dei gemellaggi tra Fossano e il mondo. Ospiti speciali Due grandi ospiti arricchiranno la giornata: Marco Berry, noto conduttore televisivo, che porterà la sua magia e il suo entusiasmo e Rita Marchisio, ex maratoneta di fama internazionale e allenatrice, simbolo di impegno sportivo e determinazione.

Nel 2024 sono stati donati 35.000 euro. La Strafossan è molto più di una semplice manifestazione sportiva: è un simbolo di condivisione, socialità, rete e cultura. Parte del ricavato sarà suddiviso equamente tra tre progetti principali: “Progetto Liberi di Andare”, favorendo il trasporto e l’inclusione sociale dei disabili fossanesi, garantendo la mobilità di chi non può utilizzare i mezzi pubblici. Il secondo è “Sos Ipo-Iper” e il terzo “Missione soccorso”: educazione sanitaria dedicata a bambini, insegnanti e collaboratori delle scuole primarie di Fossano, per formare il personale e sensibilizzare i bambini sulle emergenze di ipoglicemia, iperglicemia e primo soccorso, grazie alla collaborazione di associazioni locali.

Tra gli eventi collaterali “Granda in Rivolta 2025-2026”: promozione di autori letterari emergenti, premiati, ma poco noti al grande pubblico, valorizzando tesori culturali nascosti. Inoltre, verranno piantumati nuovi alberi in via Santa Lucia, a prosecuzione del progetto di riforestazione iniziato durante il periodo Covid. Il ricavato rimanente sarà destinato a istituti scolastici e associazioni sportive e sociali del territorio, rafforzando il legame della Strafossan con la città e promuovendo istruzione e sport come beni fondamentali. Se la raccolta fondi lo permetterà, si valuterà anche una donazione all’IRCCS di Candiolo, partner storico dal 1985.

La Strafossan coinvolgerà 29 plessi scolastici coinvolti, una trentina di associazioni sportive, sociali e culturali partecipanti, La manifestazione vedrà anche attivi 9 Comuni della Pianura, con oltre 48.000 abitanti raggiunti. Crescita anche nei contatti social: circa 6.000 follower su Facebook e Instagram, con picchi di interesse di oltre 11.000 contatti.

Info e contatti Per informazioni, iscrizioni e prenotazioni Pasta Party: 3534540107 Per ulteriori informazioni sulla manifestazione www.strafossan.it strafossan@gmail.com