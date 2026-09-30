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Economia | 30 settembre 2026, 08:00

Alla Clinica Salzano Tirone ottobre è il mese degli impianti dentali

Il punto di partenza resta una valutazione individuale, per individuare il percorso più adatto a ogni paziente.

Alla Clinica Salzano Tirone ottobre è il mese degli impianti dentali

Ottobre è tradizionalmente il mese della prevenzione dentale. 

Alla Clinica Odontoiatrica Salzano Tirone, però, la prevenzione non si concentra in poche settimane: accompagna i pazienti durante tutto l’anno, dalle visite di controllo ai percorsi di cura.

Per ottobre la clinica accende quindi i riflettori sull’implantologia. 

Il mese sarà un’occasione per spiegare quali soluzioni possono aiutare chi ha perso uno o più denti a recuperare la capacità di masticare e la sicurezza nel sorridere. Anche nei casi più complessi, il punto di partenza resta una valutazione individuale, per individuare il percorso più adatto a ogni paziente.

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Informazione sanitaria ai sensi della legge n. 248 (04/08/2006) e legge n. 103 (del 10/08/2023) - Direttore Sanitario Dott. Zaci Enrico Odontoiatra (Iscr. Albo Odontoiatri n° 743 di Sassari)

I.P.

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