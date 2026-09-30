Enel a aderisce a "La Mela di Aism": doppio appuntamento nel Cuneese

Anche quest’anno Enel aderisce a “La Mela di AISM”, l’iniziativa solidale promossa dall’Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM) per sostenere la ricerca scientifica e i servizi dedicati alle persone con sclerosi multipla e patologie correlate.

Nelle giornate di giovedì 1 e venerdì 2 ottobre, presso i negozi Enel aderenti all'iniziativa in Piemonte, i volontari AISM, affiancati dai dipendenti Enel, saranno presenti per distribuire le mele della solidarietà e raccogliere fondi destinati alla ricerca.

In Piemonte l'iniziativa coinvolgerà i punti vendita Enel di:

Torino, Via Vanchiglia 9 (giovedì 1 ottobre)

Torino, Via Ermanno Fenoglietti 15 (giovedì 1 ottobre)

Nichelino, Via Torino 48 (venerdì 2 ottobre)

Novara, Via Andrea Costa 22 (giovedì 1 ottobre)

Cuneo, Corso Brunet 13 (venerdì 2 ottobre)

Alba, Corso Piave 32 (giovedì 1 ottobre)

L’iniziativa coinvolge 53 negozi Enel su tutto il territorio nazionale e anticipa la campagna nazionale “La Mela di AISM”, che dal 2 al 4 ottobre vedrà migliaia di volontari impegnati nelle principali piazze italiane per sensibilizzare i cittadini e sostenere le attività dell’associazione.

Un’occasione concreta per contribuire alla ricerca e supportare le persone con sclerosi multipla attraverso un semplice gesto di solidarietà.